شكل جديد من تذبذب ربيع: الدوران المتزامن والزخم الزاوي المداري

أعلن فريق من العلماء من جامعة جينان بالصين عن اكتشاف رائد في مجال تذبذب رابي. في ورقة بحثية نشرت في Light: Science & Applications، اكتشف الباحثون، بقيادة البروفيسور تشن لي وشينه فو، شكلاً جديدًا من تذبذبات رابي التي تظهر كلا من الزخم الزاوي الدوراني والمداري.

تذبذب رابي هو ظاهرة أساسية في ميكانيكا الكم والتي تمت دراستها على نطاق واسع في مختلف التخصصات. وقد أدى ذلك إلى تطبيقات مهمة في التصوير بالرنين المغناطيسي النووي، والتحليل الطيفي، ومعالجة المعلومات الكمومية. حتى الآن، عُرفت فئتان مستقلتان من حالات الموجة في تذبذب رابي: موجات الدوران والموجات المدارية. ومع ذلك، فإن حالة الموجة التي تدمج كلاً من الزخم الزاوي المغزلي والمداري ظلت بعيدة المنال.

وللكشف عن هذه الظاهرة الجديدة، أنشأ العلماء شكلية زائفة للدوران 1/2 وأنشأوا مجالًا مغناطيسيًا يمكن التحكم فيه من خلال التفاعل البلوري الضوئي. من خلال مراقبة تذبذبات الدوران والزخم الزاوي المداري في أنظمة الاقتران الضعيفة والقوية، المدفوعة بمجال مغناطيسي اصطناعي، أظهروا الوجود المتزامن لكل من الزخم الزاوي المغزلي والمداري في تذبذب رابي.

علاوة على ذلك، قدم الباحثون منصة قابلة للضبط كهربائيًا تسمح بالتحكم الدقيق في الانتقال بين أوضاع تذبذبات رابي المختلفة. تتيح هذه المنصة انبعاث حزم الزخم المدارية الزاويّة ذات الهياكل الطوبولوجية القابلة للضبط. توفر نتائج هذه الدراسة إطارًا عامًا لاستكشاف أدوات التوصيل ذات المدار الدوراني في الأنظمة ذات الترتيب الأعلى وتوفر طرقًا لمعالجة الزخم الزاوي المغزلي والمداري للضوء في ثلاثة وأربعة أبعاد. الطريقة والتقنية التي تم تطويرها في هذه الدراسة لها تطبيقات محتملة في البصريات الكلاسيكية والكمية.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد إمكانيات جديدة للتلاعب بالعمود الفقري وأشعة الضوء المنظمة. لقد أنشأ العلماء نظامًا يمكنه التحكم بشكل كامل في المجالات المغناطيسية المركبة من خلال هيكلة شعاع الضوء أو هندسة البلورة. يتمتع الضوء المنظم، الذي يجمع بين حالات الزخم الزاوي الدوراني والمداري، بإمكانات كبيرة لتعدد إرسال البيانات ذات السعة العالية.

بشكل عام، تمثل هذه الدراسة تقدمًا كبيرًا في أبحاث تذبذب رابي وتوفر رؤى جديدة حول المبادئ الأساسية لميكانيكا الكم والبصريات غير الخطية.

مصادر:

- لايت: مقال في مجلة العلوم والتطبيقات بقلم Guohua Liu وXiliang Zhang وXin Zhang وYanwen Hu وZhen Li وZhenqiang Chen وShenhe Fu (لم يتم توفير عنوان URL)

– قسم الهندسة الإلكترونية الضوئية، جامعة جينان (لم يتم توفير عنوان URL)