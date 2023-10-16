الكشف عن الآليات الخلوية للاستراتيجيات العلاجية الجديدة

تسلط الدراسات الحديثة في مجلة التحليل الدوائي الضوء على استخدام الخلية الواحدة والتحليل المكاني في فهم تفاعلات الخلايا الخلوية وتطوير أساليب علاجية جديدة. ومن خلال فحص تكوين الأنسجة وبنيتها ووظيفتها، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة حول آليات المرض المعقدة.

تركز المقالة الأولى على التواصل بين الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية في سياق النزف داخل المخ (ICH). استخدم الباحثون النسخ المكاني لدراسة آثار استنفاد الخلايا الدبقية الصغيرة على تكوين الندبات النجمية خلال المراحل المبكرة والمزمنة من ICH. واكتشفوا أن عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF1) المشتق من الخلايا الدبقية الصغيرة يلعب دورًا في تكوين الندبات الوقائية في المراحل المبكرة، في حين أن التراث الثقافي غير المادي المزمن يؤدي إلى تأثيرات أقل حماية وأكثر سمية عصبية.

وفي دراسة أخرى، قام العلماء بالتحقيق في سمية التريبتوليد على الخصية، وهو أحد مكونات الطب الصيني التقليدي. استخدموا معلقات خلية واحدة من الفئران المعالجة لإنشاء خريطة نسخة، تكشف عن زيادة تنظيم الاستجابة الالتهابية وانخفاض تنظيم الخلايا الجرثومية وتطور الحيوانات المنوية. توفر هذه النتائج معلومات قيمة لتحديد الأهداف العلاجية للسمية التناسلية للذكور الناجمة عن التربتوليد.

الدراسة الثالثة فحصت الخلايا النخابية في أنسجة قلب الفأر. تم تحديد الواسمات الجينية الخاصة بالأنسجة النخابية بعد الولادة، والتي ترتبط بزيادة إشارات المصفوفة خارج الخلية. إن فهم هذه العلامات وأنماط التعبير الخاصة بها يمكن أن يساهم في تطوير استراتيجيات علاج تجديد القلب أكثر فعالية.

تسلط هذه الدراسات الضوء على الآليات الخلوية على مستوى الخلية الواحدة والمكانية، مما يمهد الطريق لتحسين استراتيجيات العلاج في المستقبل.

مصادر:

– جينغوي تشنغ وآخرون، الديناميكيات الزمنية لتفاعل الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية في تكوين ندبة الدبقية العصبية بعد النزف داخل المخ، مجلة التحليل الدوائي (2023). دوى: 10.1016/j.jpha.2023.02.007

– وي تشانغ وآخرون، منظر طبيعي لخلية واحدة من سمية الخصية المرتبطة بالتريبتوليد في الفئران، مجلة التحليل الدوائي (2023). دوى: 10.1016/j.jpha.2023.04.006

– جيانلين دو وآخرون، المناظر الطبيعية للخلية الواحدة وعدم التجانس المكاني للخلايا النخابية الناضجة، مجلة التحليل الدوائي (2023). دوى: 10.1016/j.jpha.2023.07.011

– المصدر: اتصالات الصبار