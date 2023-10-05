علاجات الخلايا العصبية: التقدم في العلاج بالخلايا للحالات العصبية

حقق الباحثون في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، تقدما كبيرا في تطوير نهج جديد لعلاج الحالات العصبية باستخدام العلاج بالخلايا. تهدف شركة Neurona Therapeutics، وهي شركة أسسها أربعة رؤساء مختبرات في الجامعة، إلى زرع عصبونات داخلية مثبطة في الأجهزة العصبية لدى الأشخاص لعلاج الدوائر المفرطة الإثارة التي تساهم في حالات مثل الصرع ومرض الزهايمر وآلام الأعصاب.

لم يكن تطوير هذا العلاج خاليًا من التحديات. ناضل الباحثون ضمن المجموعات الأربع في البداية للتوافق مع تفسير البيانات المتعلقة بإنتاج العصبونات البينية المثبطة. نشأت التوترات أثناء الاجتماعات عندما أثيرت أسئلة حول البيانات المقدمة من قبل باحث ما بعد الدكتوراه. وعلى الرغم من التقلبات، تمكنت الشركة من جمع 165 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، وبدأت مؤخرًا تجربة سريرية على مرض الصرع، عن طريق حقن خلاياها المثبطة التي تسمى NRTX-1001 في أدمغة المرضى.

النتائج الأولية للتجربة واعدة، حيث شهد أول مشاركين انخفاضًا بنسبة تزيد عن 90 بالمائة في النوبات بعد العلاج. هذه النتيجة لديها القدرة على توفير خيار علاجي جديد للصرع الشديد. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الخلايا المستخدمة في العلاج.

تستخدم الخلايا العصبية خلايا من البروز العقدي الإنسي (MGE)، وهو "مصنع" للخلايا العصبية يظهر أثناء التطور الجنيني ويؤدي إلى ظهور عصبونات داخلية مثبطة في القشرة. تتمتع هذه الخلايا بخصائص فريدة تجعلها مناسبة للأبحاث العلاجية، حيث أنها تتوزع على نطاق واسع في جميع أنحاء القشرة ويمكنها الحفاظ على القدرة على الهجرة عند زرعها في أدمغة البالغين.

لتجنب التحديات الأخلاقية واللوجستية المرتبطة باستخدام خلايا MGE البشرية من الأنسجة الجنينية، استخدم الباحثون الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات لإنتاج خلايا تشبه MGE. كان الهدف هو تطوير هذه الخلايا إلى خلايا عصبية إيجابية السوماتوستاتين والبارفالبومين، والتي أظهرت إمكانات علاجية في التجارب قبل السريرية. اعتمد البروتوكول الذي تم تطويره في عام 2013 على حقن الخلايا السلفية في أدمغة الفئران، مما أثار مخاوف بشأن تكوين الورم. ومع ذلك، قام فريق Neurona منذ ذلك الحين بتحسين نهجهم ويستخدم الآن الخلايا المخصصة في علاجهم.

يوفر المنشور الأخير الذي نشرته شركة Neurona مزيدًا من التبصر في نهجهم والأبحاث التي أجريت حول NRTX-1001، لكن الأسئلة حول الخلايا المستخدمة في العلاج لا تزال قائمة. ومن الأهمية بمكان معالجة هذه المخاوف قبل المضي قدمًا في التجارب البشرية.

التعاريف:

– الخلايا العصبية البينية المثبطة: الخلايا العصبية التي تنظم نشاط الخلايا العصبية عن طريق تثبيط إطلاق الخلايا العصبية الأخرى.

– الحالات العصبية: الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، بما في ذلك الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب الطرفية.

– العلاج بالخلايا: علاج طبي يستخدم الخلايا لإصلاح أو استبدال أو تجديد الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء التالفة أو المريضة.

مصادر:

- المقال الأصلي: اسم المجلة - "رحلة نيورونا الطويلة إلى التجارب السريرية"؛ المؤلف - هيلين سانتورو؛ تاريخ الوصول – 26 مايو 2022.