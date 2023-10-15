تستضيف Ole Miss مسابقة إعادة تدوير الزجاج بالشراكة مع Door 2 Door

في شهر نوفمبر من هذا العام، ستتاح لأعضاء مجتمع جامعة ميسيسيبي الفرصة للمشاركة في مسابقة إعادة تدوير الزجاج المعروفة باسم "Egg Bowl Glass Recycling Drive". ينظمه مكتب الاستدامة بالتعاون مع Door 2 Door Recycling، وسيقام الحدث من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساءً يوم 9 نوفمبر في ساحة انتظار السيارات بمركز جاكسون أفينيو. الهدف من المسابقة هو تحديد الحرم الجامعي، Ole Miss أو جامعة ولاية ميسيسيبي، الذي يمكنه جمع أكبر عدد من الزجاج.

جاء قرار إجراء هذه المسابقة بسبب عدم قدرة الجامعة على إدراج إعادة تدوير الزجاج ضمن مجموعة إعادة التدوير المنتظمة في الحرم الجامعي. يمكن أن تشكل إعادة تدوير الزجاج تحديًا بسبب وزنه، مما يزيد من التكلفة والانبعاثات المرتبطة بالنقل. توفر عملية إعادة التدوير من الباب إلى الباب حلاً من خلال معالجة نفايات الزجاج بشكل مختلف. يقومون بطحن الزجاج لاستخدامه في تطبيقات أخرى، وتحويله من مدافن النفايات وإنتاج مواد جديدة في هذه العملية.

وشددت فيث يونغ، صاحبة شركة Door 2 Door Recycling، على أهمية إعادة تدوير الزجاج، مشيرة إلى أن الزجاج لا يتحلل في مدافن النفايات. تعمل شركة Door 2 Door مع المؤسسات التعليمية في ولاية ميسيسيبي لجعل إعادة تدوير الزجاج في متناول مواطني الولاية.

للمشاركة في المسابقة، يجب على الأفراد إحضار عبواتهم الزجاجية النظيفة والفارغة إلى الحدث. تشمل العناصر الزجاجية المقبولة الزجاجات والجرار الزجاجية وحاويات المشروبات ومرطبانات الجيلي وغيرها. ومع ذلك، فإن الأواني الزجاجية وزجاج السيارات والزجاج المكسور والمزهريات الزجاجية والسيراميك ليست مؤهلة لإعادة التدوير. يجب شطف جميع الحاويات وإفراغها، على الرغم من أن الملصقات قد تبقى عليها. ويجب أيضًا فرز الزجاج حسب اللون (شفاف، أزرق، أخضر، بني، أصفر) لتسهيل عملية الفرز.

وأكد كيندال ماكدونالد، المدير المساعد لمكتب الاستدامة بجامعة UM، أن تقليل نفايات الزجاج يبدأ بشراء البقالة في عبوات يمكن لمدينة أكسفورد إعادة تدويرها. ومع ذلك، فإن المشاركة في أحداث مثل Egg Bowl Glass Recycling Drive توفر طريقة آمنة ومعقولة بيئيًا للتخلص من النفايات الزجاجية مع دعم شركة محلية مملوكة لعائلة في ولاية ميسيسيبي.

تعتقد فيث يونغ أن الأفراد يتحملون مسؤولية إعادة التدوير وترك العالم في مكان أفضل مما وجدوه. تعد المشاركة في مسابقة إعادة تدوير الزجاج طريقة ممتازة للطلاب وأفراد المجتمع للمساهمة في هذه القضية. من منا لا يريد أن تصبح مدرسته بطلة إعادة تدوير الزجاج؟

التعاريف:

– إعادة تدوير الزجاج: عملية جمع وتحويل مخلفات الزجاج إلى مواد أو منتجات جديدة.

– مكب النفايات: منطقة مخصصة يتم فيها إيداع النفايات ودفنها.

- التغليف: المواد المستخدمة لاحتواء البضائع وحمايتها ونقلها.

مصادر:

– مكتب جامعة ميسيسيبي للاستدامة

– إعادة التدوير من باب إلى باب