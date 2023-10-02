حقق الباحثون في جامعة ولاية أوهايو تقدمًا كبيرًا في إيجاد طريقة لتحطيم الروابط القوية لـ "المواد الكيميائية إلى الأبد" أو PFAS (مواد بولي فلورو ألكيل). توجد هذه المواد الكيميائية السامة بشكل شائع في العناصر اليومية مثل أدوات الطهي ومستحضرات التجميل وأغلفة المواد الغذائية وتشكل مخاطر صحية محتملة على البشر.

استخدم فريق البحث، بقيادة البروفيسورة ليندا ويفرز، تقنية الموجات فوق الصوتية لإصدار موجات صوتية بتردد فوق صوتي. خلقت هذه الموجات الصوتية فقاعات صغيرة تعرف باسم "غرف الاحتراق"، والتي وصلت درجة حرارتها إلى 10,000 كلفن. هذه العملية، التي تسمى التحلل بالموجات فوق الصوتية، تعمل بشكل فعال على تحطيم روابط الفلور القوية لجزيئات PFAS إلى مركبات أصغر.

واجهت طرق العلاج السابقة صعوبات في تحطيم المركبات الأصغر من PFAS. ومع ذلك، أثبتت هذه التقنية المتقدمة التي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية أنها أكثر كفاءة في تحليل المركبات الأصغر، كما لوحظ على مدى ثلاث ساعات.

وركز الباحثون جهودهم على المياه الجوفية الملوثة برغوة مكافحة الحرائق، حيث ينتشر التلوث بـ PFAS. وأظهرت النتائج أن المركبات الأصغر حجمًا تتحلل بشكل أسرع بكثير من المركبات الأكبر حجمًا، مما يشير إلى إمكانات تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية كنهج أكثر فعالية وصديق للبيئة للقضاء على تلوث PFAS.

وبينما يبدو هذا الاكتشاف واعدًا، يحذر البروفيسور ويفرز من أن القضاء التام على "المواد الكيميائية إلى الأبد" من البيئة لا يزال مهمة معقدة. مواد PFAS منتشرة، مما يجعل التخلص منها أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فهي تعتقد أن تقنية الموجات فوق الصوتية هذه يمكن أن تؤدي إلى تطوير أجهزة صغيرة لتنقية المياه عالية الطاقة يمكن استخدامها في المنازل اليومية.

يقدم البحث، الذي نشر في مجلة الكيمياء الفيزيائية أ، رؤى جديدة لمكافحة استمرار PFAS في البيئة. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإيجاد طريقة مجدية اقتصاديا لتنفيذ هذه التكنولوجيا على نطاق أوسع، بهدف الحد من وجود "المواد الكيميائية إلى الأبد" وحماية صحة الإنسان والبيئة.

مصادر:

- باحثون في جامعة ولاية أوهايو

– مجلة الكيمياء الفيزيائية أ