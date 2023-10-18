من المحتمل أن يتم تقسيم النجوم إلى نصفين بواسطة "الشفرات النسبية"، وفقًا لدراسة جديدة

تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز علم الكونيات وفيزياء الجسيمات بجامعة نيويورك إلى أنه يمكن تقسيم النجوم إلى نصفين بواسطة "الشفرات النسبية"، وهي تدفقات قوية للغاية من البلازما تتشكل بواسطة مجالات مغناطيسية قوية للغاية. من المحتمل أن تفسر هذه الشفرات المنقسمة للنجوم بعضًا من ألمع الانفجارات في الكون، والمعروفة باسم انفجارات أشعة جاما (GRBs).

تعد انفجارات GRB انفجارات قوية للغاية في السماء، ولكنها غالبًا ما تحدث على مسافة بعيدة جدًا بحيث لا يمكننا مراقبتها بالتفصيل. ويعتقد أن هذه الانفجارات تتولد إما عن طريق الثقوب السوداء أو النجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية. ومع ذلك، كان من الصعب على علماء الفلك تفسير التلاشي البطيء لبعض انفجارات أشعة جاما.

في هذه الدراسة الجديدة، يقترح المؤلفون أن هذه الانفجارات العالقة قد تكون ناجمة عن موت النجوم الضخمة. عندما يموت النجم، ينهار قلبه، مكونًا نجمًا نيوترونيًا محاطًا بطبقات الهيدروجين والهيليوم. ومن خلال الضغط والدوران السريعين، يمكن لهذا النجم النيوتروني أن يكتسب مجالًا مغناطيسيًا قويًا للغاية، مما يحوله إلى نجم مغناطيسي.

تتسبب البيئة الفوضوية المحيطة بالنجم المغناطيسي حديث الولادة في تحريك محيطه بطريقة محمومة بسبب الإشعاع المكثف والمجالات المغناطيسية. وتشير الأبحاث السابقة إلى أن تيارًا نفاثًا يتشكل على طول محور دوران النجم المغناطيسي نتيجة لذلك. ومع ذلك، اكتشف الباحثون في هذه الدراسة أن المجالات المغناطيسية للنجم المغناطيسي يمكن أن تنتج أيضًا رشقات من الإشعاع على طول خط الاستواء.

تشكل هذه الانفجارات الإشعاعية، التي تتشكل بواسطة قوى الطرد المركزي للنجم الدوار، شفرة تتحرك عبر النجم بسرعة تقارب سرعة الضوء. الطاقة التي تحملها هذه "الشفرة النسبية" أكبر من طاقة انفجار المستعر الأعظم ويمكن أن تقسم النجم إلى نصفين أثناء انتقاله إلى الخارج. يستمر النصل في السفر لمسافة كبيرة قبل أن يفقد زخمه، مما قد يفسر التلاشي البطيء لبعض انفجارات أشعة جاما.

أثناء رحلتها، يقوم النصل أيضًا بتجميع المزيد من المواد، مما يزيد من قوته التدميرية. بالإضافة إلى ذلك، يسبب النصل عدم استقرار داخل النجم نفسه، مما يؤدي إلى زواله في نهاية المطاف.

في حين أن هذه الدراسة تعمل على إثبات معقولية الشفرات النسبية التي تفسر انفجارات GRB، فإن الأبحاث المستقبلية تهدف إلى تحليل كيفية تطور هذه الشفرات مع مرور الوقت وفهم عملية موت النجوم المرتبطة بها. ومن خلال تحديد العلامات الرئيسية لهذا النوع من الانفجارات، يمكن للعلماء تأكيد ما إذا كانت انفجارات GRB التي تم رصدها سابقًا تتوافق مع هذا النموذج.

المصادر: مركز علم الكونيات وفيزياء الجسيمات بجامعة نيويورك، arXiv.org