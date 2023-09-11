يعود صاروخ Atlas V التابع لشركة ULA إلى الخدمة من خلال نشر القمر الصناعي بنجاح

عاد صاروخ Atlas V التابع لشركة United Launch Alliance إلى الخدمة بنجاح بعد توقف دام عشرة أشهر في عمليات الإطلاق. تم إطلاق الصاروخ يوم الأحد بمهمة نشر عدة أقمار صناعية في مدار متزامن مع الأرض لصالح مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) وقوة الفضاء الأمريكية. يمثل هذا الإطلاق نهاية أطول فترة بين إطلاقات Atlas V منذ 20 عامًا.

تواجه ULA، وهي مشروع مشترك بين Boeing وLockheed Martin، تأخيرات من جانب العملاء باعتبارها السبب الرئيسي لعدم إطلاق صاروخ Atlas V. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك 18 رحلة أخرى مقررة من طراز Atlas V، حيث تحمل الصواريخ في المقام الأول الأقمار الصناعية لشبكة النطاق العريض Kuiper التابعة لشركة Amazon وتطلق رواد فضاء على كبسولة طاقم Starliner التابعة لشركة Boeing.

وستقوم المهمة التي تم إطلاقها يوم الأحد لـ NRO، والمعروفة باسم "Silent Barker"، بتتبع تحركات المركبات الفضائية الأخرى في مدار متزامن مع الأرض، مع التركيز على نشاط الأقمار الصناعية الصينية والروسية. وتسلط هذه المهمة الضوء على أهمية رصد ومراقبة الأنشطة الفضائية.

أشعل صاروخ أطلس V محركه الرئيسي RD-180 روسي الصنع وخمسة معززات تعمل بالوقود الصلب للصعود بعيدًا عن محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. أطلقت المرحلة الأولى من الصاروخ المعززات ثم انفصلت لاحقًا للسماح للمرحلة العليا من الصاروخ بمواصلة التسارع في المدار. نجحت عمليات الحروق المتعددة التي أجراها محرك RL10 للمرحلة العليا من Centaur في وضع الأقمار الصناعية في مدار قريب من الارتفاع المتزامن مع الأرض.

تعمل ULA على الانتقال من صاروخ Atlas V إلى صاروخ Vulcan الجديد. يتضمن برنامج Atlas V حاليًا 18 عملية إطلاق أخرى مقررة، في المقام الأول لمهمات كبسولة طاقم Starliner التابعة لشركة Boeing. ومن المتوقع أن يصبح صاروخ فولكان، الذي سيستخدم محركات BE-4 من شركة Blue Origin، بمثابة الصاروخ الأساسي في السنوات القادمة.

بشكل عام، تعد العودة الناجحة لصاروخ أطلس V إلى الخدمة علامة بارزة لشركة ULA. إنه يوضح قدرتهم على توصيل الأقمار الصناعية إلى مدار متزامن مع الأرض ويسلط الضوء على أهمية عمليات الإطلاق الموثوقة والمتكررة في صناعة الفضاء.

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- آرس تكنيكا: [اسم المصدر]