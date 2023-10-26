United Launch Alliance تستعد لإطلاق أول صاروخ فولكان عشية عيد الميلاد

لندن، 26 أكتوبر 2023 - أعلنت شركة United Launch Alliance (ULA)، وهي مشروع مشترك مشهور بين Boeing وLockheed Martin، رسميًا عن خططها لبدء الرحلة الافتتاحية لصاروخ فولكان المرتقب عشية عيد الميلاد، وفقًا لما أوردته CNBC. كشف توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، عن هذا التطور المثير خلال ظهوره في قمة المجلس التنفيذي للتكنولوجيا في CNBC. ومن المقرر أن تتراوح فترة الإطلاق من 24 إلى 26 ديسمبر.

وتدير ULA بجد عملية بناء وتأهيل المرحلة العليا من صاروخ فولكان، مع تحديد تاريخ الانتهاء المتوقع في نوفمبر. ومع ذلك، في حالة حدوث أي تأخير غير متوقع، ستعيد ULA جدولة الإطلاق لشهر يناير لضمان مهمة سلسة وناجحة. واجه إطلاق فولكان عدة انتكاسات في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك انفجار المحرك أثناء الاختبار الذي أجرته الشركة الموردة له، بلو أوريجين.

ستكون مهمة Cert-1 الرائدة هي المشروع الأول لصاروخ فولكان وستتضمن نقل مركبة هبوط تجارية على سطح القمر، طورتها شركة أستروبوتيك، إلى جانب حمولة لمركبة سيليستيس. وستكون هذه الحمولة الاستثنائية بمثابة حفل تأبيني، إذ ستحمل رماد الأفراد الذين يرغبون في أن يدفنوا في الفضاء الأبدي للفضاء.

بعد الإطلاق الناجح لفولكان، تتصور ULA عمليات إطلاق متعددة لعام 2024، مع تسريع لاحق في وتيرة الإطلاق إلى جدول كل أسبوعين بحلول النصف الأخير من عام 2025. حصلت ULA مؤخرًا على عقد لإطلاق أقمار أمازون كويبر الصناعية، مما أدى إلى تراكم متوازن لما يقرب من 50-50 بين المشاريع الحكومية والتجارية.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو ULA؟

United Launch Alliance (ULA) هو مشروع مشترك بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن العملاقتين في مجال الطيران، وهو متخصص في خدمات الإطلاق الفضائية. تشتهر ULA بنشر الصواريخ والحمولات المتطورة في الفضاء.

2. ما هو صاروخ فولكان؟

صاروخ فولكان هو مركبة إطلاق فضائية مبتكرة طورتها شركة ULA. وهو يمثل الجيل القادم من الصواريخ المصممة لتوصيل حمولات مختلفة إلى المدار، بما في ذلك الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية المأهولة.

3. ما هي مهمة Cert-1؟

تشير مهمة Cert-1 إلى الرحلة الافتتاحية الحاسمة لصاروخ فولكان. ستنقل مركبة هبوط تجارية على سطح القمر أنشأتها شركة أستروبوتيك، بالإضافة إلى حمولة تذكارية لسيليستيس، تحمل رماد الأفراد الذين يرغبون في مكان للراحة السماوية.

4. ما هي نافذة الإطلاق لصاروخ فولكان؟

ومن المقرر أن تكون نافذة الإطلاق لصاروخ فولكان في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر. ومع ذلك، في حالة حدوث ظروف غير متوقعة، قد تتم إعادة جدولة الإطلاق إلى شهر يناير لضمان مهمة آمنة وناجحة.

5. ما هي خطط إطلاق ULA المستقبلية؟

بعد ظهور صاروخ فولكان لأول مرة، تعتزم ULA إجراء عمليات إطلاق متعددة في عام 2024، وزيادة وتيرة الإطلاق تدريجياً إلى كل أسبوعين بحلول النصف الثاني من عام 2025. وقد ساهم عقد إطلاق القمر الصناعي Amazon Kuiper الأخير في تراكم متوازن للمشاريع الحكومية والتجارية.