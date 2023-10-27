صاروخ فولكان سنتور الجديد من المقرر إطلاقه في مهمة مثيرة

يحمل موسم العطلات القادم متعة خاصة إضافية لعشاق الفضاء حيث تستعد United Launch Alliance (ULA) للرحلة الأولى المرتقبة لصاروخها الجديد Vulcan Centaur. ستمثل هذه المهمة، المقرر إجراؤها عشية عيد الميلاد، والمعروفة باسم Certification-1 (Cert-1)، علامة بارزة في قدرات الإطلاق وجهود الاستكشاف الخاصة بـ ULA.

من المقرر أن يحل صاروخ Vulcan Centaur محل مركبات Atlas V وDelta IV التابعة لشركة ULA، ويتميز بالتطورات التي ستدفع حدود استكشاف الفضاء. مدعومًا بمحركين BE-4 من صنع شركة Blue Origin، تستخدم المرحلة الأساسية من Vulcan Centaur الأكسجين السائل ووقود الميثان السائل، على غرار محرك SpaceX's Raptor. يمثل نظام الدفع الصديق للبيئة خطوة إلى الأمام في تكنولوجيا الصواريخ المستدامة.

علاوة على ذلك، تتميز المرحلة العليا من Vulcan Centaur بمحركين RL10 من Aerojet Rocketdyne، اللذين يحرقان الهيدروجين لتوليد قوة دفع قوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الصاروخ بمعززات صاروخية صلبة (SRBs) لتعزيز قدرته على الرفع بناءً على متطلبات المهمة.

يتميز أقوى تكوين لـ Vulcan Centaur، المجهز بستة SRBs، بقدرة حمولة مذهلة تبلغ 60,000 رطل (27,200 كجم) إلى مدار أرضي منخفض (LEO). وهذا يفوق غواصة Delta IV Heavy المتقاعدة من شركة ULA وحتى أكبر نسخة من Atlas V من حيث سعة الحمولة.

لن تكون Cert-1 بمثابة رحلة تجريبية فحسب، بل ستشرع أيضًا في مهمة قمرية مثيرة. ستبدأ مركبة الهبوط القمرية Peregrine التابعة لشركة Astrobotic ومقرها بيتسبرغ، في رحلتها الأولى إلى القمر على متن Vulcan Centaur. يسلط هذا العرض الضوء على التزام ULA بدعم مساعي الاستكشاف المتطورة.

بينما تستعد ULA لـ Cert-1 بعد التغلب على التأخير الناجم عن انفجار المرحلة العليا أثناء الاختبار في وقت سابق من هذا العام، ينتظر عشاق الفضاء بفارغ الصبر إطلاق هذا الصاروخ المتقدم للغاية. بفضل قدراته الرائعة وتطبيقاته المستقبلية المحتملة، يمثل Vulcan Centaur علامة بارزة في جهود ULA المستمرة لدفع استكشاف الفضاء إلى آفاق جديدة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو صاروخ فولكان سنتور؟

صاروخ Vulcan Centaur هو مركبة الإطلاق من الجيل التالي لشركة United Launch Alliance، وهي مصممة لتحل محل صواريخ Atlas V وDelta IV.

2. ما هي سعة الحمولة لفولكان سنتور؟

إن Vulcan Centaur قادر على توصيل 60,000 رطل (27,200 كجم) من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض (LEO) في أقوى تكوين له.

3. ما هي المحركات التي تشغل فولكان سنتور؟

يتم دفع Vulcan Centaur بواسطة محركين BE-4 تم تصنيعهما بواسطة Blue Origin للمرحلة الأساسية ومحركين RL10 من Aerojet Rocketdyne للمرحلة العليا.

4. هل سيتم استخدام فولكان سنتور في المهام القمرية؟

نعم، سترسل مهمة Certification-1 القادمة لـ Vulcan Centaur مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Astrobotic، Peregrine، في أول مهمة لها على الإطلاق إلى القمر.

5. ما هو سبب التأخير في الحصول على الشهادة-1؟

واجهت Cert-1 تأخيرات بسبب انفجار المرحلة العليا أثناء الاختبار في وقت سابق من هذا العام، مما دفع ULA إلى تعزيز خزانات المركبة والتأكد من سلامتها وموثوقيتها.