صاروخ فولكان التابع لشركة ULA يقترب من أول رحلة له، ومن المقرر إطلاقه في ديسمبر

تحرز United Launch Alliance (ULA) تقدمًا كبيرًا نحو الرحلة الأولى المرتقبة لصاروخها فولكان. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة ULA، توري برونو، فإن الصاروخ في طريقه للإطلاق لأول مرة في 24 ديسمبر. وقد أدى الانتهاء من الاختبارات الرئيسية، بما في ذلك اختبار التأهيل للمرحلة العليا من Centaur V، إلى جعل ULA أقرب إلى هذا الإنجاز.

استعدادًا للإطلاق، سيتم دمج المرحلة العليا من Centaur مع المرحلة الأولى من فولكان، وستخضع المركبة المدمجة لبروفة مبللة في ديسمبر. والجدير بالذكر أن المحركات الرئيسية للصاروخ المقدمة من شركة Blue Origin، والمعروفة باسم BE-4s، لن يتم تشغيلها أثناء التدريب لأنها أكملت بالفعل بنجاح اختبار الحريق الساخن في يونيو.

سمحت ULA ببعض المرونة في جدولها الزمني لمراعاة قيود الطقس المحتملة. إذا كانت الظروف في 24 ديسمبر غير مواتية، فإن الشركة لديها فرص إطلاق إضافية في 25 و26 ديسمبر. علاوة على ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن إعادة جدولة مهمة "الشهادة 1" للنصف الأول من يناير.

الهدف الأساسي لمهمة Certification 1 هو نقل مركبة الهبوط على سطح القمر التي طورتها شركة Astrobotic. تهدف مركبة الهبوط هذه إلى تحقيق هبوط سلس على القمر في أوائل العام المقبل.

لقد كان تطوير صاروخ فولكان عملية طويلة امتدت لأكثر من عقد من الزمن. بدأت ULA المشروع لاستبدال أسطولها من صواريخ أطلس ودلتا وللتنافس بشكل أكثر فعالية مع صواريخ فالكون التابعة لشركة سبيس إكس. بالإضافة إلى ذلك، كان على شركة ULA أن تمتثل لتفويض الكونجرس الأمريكي بالابتعاد عن المحركات الروسية الصنع التي تشغل صاروخها Atlas V.

وقد ولدت التأخيرات الواسعة التي واجهتها ULA ضغوطًا من قوة الفضاء الأمريكية، الأمر الذي يتطلب من فولكان القيام بمهام الأمن القومي. قبل الشروع في هذه المهام، يجب على فولكان إكمال رحلتين للتصديق وتقديم البيانات ذات الصلة إلى الجيش. أول رحلة اعتماد هي مهمة Astrobotic القادمة، يليها إطلاق المركبة الفضائية Dream Chaser التابعة لشركة Sierra Space.

مع بيع 70 إطلاقًا من طراز Vulcan بالفعل، تهدف ULA إلى زيادة الإنتاج لتحقيق إيقاع إطلاقين شهريًا بحلول نهاية عام 2025. وقد أثار هذا الهدف الطموح تحديات إدارية، بما في ذلك التنسيق مع الشركة المصنعة للمحركات Blue Origin. تظل ULA متفائلة بأن جهودها ستؤدي إلى نتائج إيجابية، مع التأكيد على التزامها بتنفيذ هذه الخطط.