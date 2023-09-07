شاهد إطلاق ULA Atlas V NROL-107

في 9 سبتمبر 2023، الساعة 08:51 صباحًا، سيتم إطلاق ULA Atlas V NROL-107 من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في قاعدة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. سيوفر هذا الحدث المثير للمشاهدين فرصة لمشاهدة قوة وجمال إطلاق الصاروخ.

سيتم افتتاح مجمع الزوار في الساعة 7:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 9 سبتمبر 2023 لمشاهدة إطلاق Atlas V NROL-107. سيتم فتح مواقف السيارات وإصدار التذاكر في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. من المهم التخطيط لزيادة حركة المرور داخل مركز كينيدي للفضاء وفيه.

إطلاق المشاهدة

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة الإطلاق عن قرب، فإن جسر المراقبة LC-39 يوفر موقعًا متميزًا. تتوفر تذكرة الجسر مقابل 49 دولارًا بالإضافة إلى رسوم الدخول. ومن هذا المنظر، سيتمكن المتفرجون من رؤية الصاروخ يغادر منصة الإطلاق. للوصول إلى جسر الرافعة، يلزم توفر تذكرة نقل إضافية (LTT)، بالإضافة إلى تذكرة دخول صالحة. تقع القنطرة على بعد حوالي 2.3 ميل/ 3.7 كيلومتر من منصة الإطلاق.

ستصعد الحافلات عند نهاية محرك صاروخ Saturn 1B في Rocket Garden الساعة 7:15 صباحًا. تتضمن هذه الحزمة تعليقًا صوتيًا وتعليقًا على جهاز الاتصال، بالإضافة إلى وجبة خفيفة وهدايا تذكارية.

يعد حدث الإطلاق هذا بأن يكون تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين. إن مشاهدة إطلاق صاروخ بشكل مباشر هي شهادة على الإنجازات المذهلة للاستكشاف البشري والتكنولوجيا. لا تفوت الفرصة لتكون جزءا من التاريخ!

مصادر:

- تفاصيل إطلاق ULA Atlas V NROL-107