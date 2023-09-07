حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

شاهد إطلاق ULA Atlas V NROL-107

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
شاهد إطلاق ULA Atlas V NROL-107

في 9 سبتمبر 2023، الساعة 08:51 صباحًا، سيتم إطلاق ULA Atlas V NROL-107 من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في قاعدة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. سيوفر هذا الحدث المثير للمشاهدين فرصة لمشاهدة قوة وجمال إطلاق الصاروخ.

سيتم افتتاح مجمع الزوار في الساعة 7:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 9 سبتمبر 2023 لمشاهدة إطلاق Atlas V NROL-107. سيتم فتح مواقف السيارات وإصدار التذاكر في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. من المهم التخطيط لزيادة حركة المرور داخل مركز كينيدي للفضاء وفيه.

إطلاق المشاهدة

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة الإطلاق عن قرب، فإن جسر المراقبة LC-39 يوفر موقعًا متميزًا. تتوفر تذكرة الجسر مقابل 49 دولارًا بالإضافة إلى رسوم الدخول. ومن هذا المنظر، سيتمكن المتفرجون من رؤية الصاروخ يغادر منصة الإطلاق. للوصول إلى جسر الرافعة، يلزم توفر تذكرة نقل إضافية (LTT)، بالإضافة إلى تذكرة دخول صالحة. تقع القنطرة على بعد حوالي 2.3 ميل/ 3.7 كيلومتر من منصة الإطلاق.

ستصعد الحافلات عند نهاية محرك صاروخ Saturn 1B في Rocket Garden الساعة 7:15 صباحًا. تتضمن هذه الحزمة تعليقًا صوتيًا وتعليقًا على جهاز الاتصال، بالإضافة إلى وجبة خفيفة وهدايا تذكارية.

يعد حدث الإطلاق هذا بأن يكون تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين. إن مشاهدة إطلاق صاروخ بشكل مباشر هي شهادة على الإنجازات المذهلة للاستكشاف البشري والتكنولوجيا. لا تفوت الفرصة لتكون جزءا من التاريخ!

مصادر:
- تفاصيل إطلاق ULA Atlas V NROL-107

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

المذنب نيشيمورا يواجه الحرارة والعواصف الشمسية أثناء اقترابه من الأرض

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا
علوم

اكتشاف العملاق القديم: اكتشف رجل برتغالي أكبر هيكل عظمي لديناصور في أوروبا

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو
علوم

تشير دراسة جديدة إلى أن أسلاف البشر الأوائل صنعوا كرات عمدًا

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

كن متقدمًا في اللعبة مع التطبيقات المصاحبة للويب والتطبيقات المصاحبة لـ EA Sports 24 Ultimate Team

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تطلق TheScore Bet حملة تسويقية في الخريف تسلط الضوء على تجربة الوسائط والمراهنة المتكاملة

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
الأخبار

استكشاف نمو سوق أجهزة التوجيه والمحولات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الاتصالات

سبتمبر 7، 2023 0 تعليقات
تكنولوجيا

أخبار WSFA 12 في الساعة 6 ستكون مجانية تجاريًا لافتتاحية موسم NFL

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات