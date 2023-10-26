مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Astrobotic ستنطلق على صاروخ Vulcan Centaur التابع لشركة ULA

من المقرر أن تدخل شركة الطيران الفضائية أستروبوتيك، ومقرها بيتسبرغ، التاريخ بإطلاق أول مركبة هبوط على سطح القمر، والتي سيتم حملها بواسطة صاروخ فولكان سنتور الجديد التابع لشركة United Launch Alliance (ULA). أعلن توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، خلال قمة المجلس التنفيذي للتكنولوجيا في CNBC، أنه من المقرر الإطلاق في الفترة ما بين 24 و26 ديسمبر.

ستكون مركبة الهبوط الآلية Peregrine التابعة لشركة Astrobotic على متن الصاروخ، إلى جانب حمولة من شركة Celestis، وهي شركة تستخدم خدمات الإطلاق لإرسال بقايا الجثث المحترقة إلى الفضاء كنصب تذكاري. يعد الإطلاق جزءًا من عقد بقيمة 79.5 مليون دولار منحته وكالة ناسا لشركة Astrobotic في عام 2019 من خلال مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية. وتهدف المهمة إلى إيصال حمولات علمية إلى المناطق الشمالية من القمر نيابة عن وكالة الفضاء.

وبحسب برونو، فقد تم اختيار تاريخ الإطلاق المحدد لاعتبارات علمية تتعلق بالميكانيكا المدارية. تتطلب متطلبات مهمة Astrobotic ظروف إضاءة يتم التحكم فيها بعناية واتصالًا لاسلكيًا مستمرًا مع شبكة Deep Space Network. تقيد هذه العوامل فترة الإطلاق لبضعة أيام فقط كل شهر.

ولم تكن الرحلة إلى هذا الإنجاز خالية من التحديات. تم الإعلان الأولي عن ULA كمزود الإطلاق في عام 2019، مع تاريخ إطلاق مخطط له في عام 2021. ومع ذلك، تسببت التأخيرات الفنية في صاروخ فولكان، مثل انفجار المرحلة العليا أثناء الاختبار في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في مارس، في حدوث انتكاسات. . حدثت تأخيرات أخرى بسبب حوادث اختبار محرك الصاروخ التي تتضمن محركات BE-4 الخاصة بشركة Blue Origin. على الرغم من هذه النكسات، فإن ULA واثقة من أنها ستكمل اختبار وتأهيل المرحلة العليا من فولكان في نوفمبر.

هذه المهمة الأولى، والمعروفة باسم Certification-1، هي واحدة من رحلتي اعتماد مطلوبتين من قبل القوة الفضائية. سيتم الإطلاق من مجمع الإطلاق 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. لدى ULA خطط طموحة لزيادة إيقاع إطلاق فولكان، وتهدف إلى إطلاق واحد كل أسبوعين بحلول منتصف عام 2025. وتتوقع الشركة أن يأتي الطلب على خدمات الإطلاق الخاصة بها من العملاء الحكوميين والتجاريين على حد سواء، حيث يعد الفوز بالعقد الأخير من أمازون لإطلاق جزء من كوكبة الإنترنت الضخمة عبر الأقمار الصناعية Kuiper إنجازًا ملحوظًا.

أسئلة وأجوبة:

1. متى من المقرر إطلاق مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Astrobotic؟

من المقرر إطلاق مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Astrobotic في الفترة ما بين 24 و26 ديسمبر.

2. ما هو الغرض من مركبة الهبوط الآلية Peregrine؟

ستقوم مركبة الهبوط بتسليم حمولات علمية إلى الجزء الشمالي من القمر نيابة عن وكالة ناسا.

3. لماذا تم اختيار ليلة عيد الميلاد كتاريخ الإطلاق؟

تم تحديد تاريخ الإطلاق بناءً على عوامل علمية تتعلق بالميكانيكا المدارية ومتطلبات مهمة أستروبوتيك.

4. ما هي التحديات التي واجهتها ULA في تطوير صاروخ فولكان؟

تسببت التأخيرات الفنية، بما في ذلك حوادث مثل انفجار المرحلة العليا وفشل اختبار محرك الصاروخ، في تأخير الجدول الزمني للتطوير.

5. ما أهمية المهمة الأولى، الشهادة-1؟

Certification-1 هي إحدى رحلتي الاعتماد المطلوبتين من قبل القوة الفضائية.

مصادر:

– [المصدر 1]