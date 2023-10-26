من المقرر إطلاق مركبة Lunar Lander التابعة لشركة Astrobotic على صاروخ Vulcan Centaur التابع لشركة ULA

تستعد شركة أستروبوتيك ومقرها بيتسبرغ للإطلاق المرتقب لأول مركبة هبوط على سطح القمر على صاروخ فولكان سنتور المتطور التابع لشركة United Launch Alliance (ULA). أكد توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، أنه من المقرر أن يتم الإطلاق في الفترة ما بين 24 و26 ديسمبر، مما يمثل علامة فارقة لكل من الشركتين وصناعة الفضاء ككل.

يعد الإطلاق القادم جزءًا لا يتجزأ من مهمة Astrobotic لتوصيل الحمولات العلمية إلى المنطقة الشمالية من القمر. ستحمل مركبة الهبوط الآلية Peregrine، التي طورتها شركة Astrobotic، حمولة تبلغ 120 كيلوغرامًا وستدعم مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية التابعة لناسا. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع تطوير استكشاف القمر من خلال الشراكة مع الشركات الخاصة.

في تعاون رائد، ستحتوي مركبة الهبوط Astrobotic's Peregrine أيضًا على حمولة مستضافة من Celestis، وهي شركة مخصصة لإرسال أجزاء صغيرة من بقايا الجثث المحترقة إلى الفضاء كخدمة تذكارية. تضيف هذه الشراكة الفريدة عنصرًا مؤثرًا إلى المهمة وتسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بالفضاء باعتباره الحدود النهائية لذكرى الإنسان.

وبينما تتزامن نافذة الإطلاق مع ليلة عيد الميلاد، يؤكد توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، أن التوقيت يعتمد على حسابات علمية دقيقة. تملي متطلبات المهمة التحكم الدقيق في ظروف الإضاءة والحاجة إلى اتصال لاسلكي مستمر مع شبكة الفضاء العميق. تحدد هذه العوامل فترة الإطلاق ببضعة أيام فقط كل شهر، مما يجعل الإطلاق عشية عيد الميلاد أكثر أهمية.

واجهت ULA انتكاسات فنية في تطوير صاروخ فولكان سنتور المتقدم. ومع ذلك، تظل الشركة ملتزمة بضمان أعلى معايير السلامة والأداء. يمثل الإطلاق القادم علامة فارقة حاسمة بالنسبة لشركة ULA، حيث إنها واحدة من رحلتين معتمدتين مطلوبتين لتلبية المتطلبات الصارمة لقوة الفضاء الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق في مجمع الإطلاق 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. لدى ULA خطط طموحة للمستقبل، بهدف زيادة إيقاع إطلاق صاروخ فولكان سنتور إلى إطلاق واحد كل أسبوعين بحلول منتصف عام 2025. ومن المتوقع أن يأتي هذا الطلب المتزايد من العملاء الحكوميين والتجاريين، حيث تواصل ULA تأمين العقود والشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.

يمهد إطلاق أول مركبة هبوط على سطح القمر لشركة Astrobotic، بالشراكة مع ULA، الطريق لاستكشاف الفضاء في المستقبل ويقدم منظورًا فريدًا حول أهمية ليلة عيد الميلاد كتاريخ إطلاق. إنه يوضح القدرات الاستثنائية للشركات الخاصة لدعم البحث العلمي، وتكريم أحبائهم، ودفع حدود الاستكشاف البشري إلى ما وراء الأرض.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي أول مركبة هبوط على سطح القمر تابعة لشركة أستروبوتيك؟

أول مركبة هبوط على سطح القمر تابعة لشركة Astrobotic، تسمى Peregrine، هي مركبة فضائية آلية مصممة لتوصيل حمولات علمية إلى المنطقة الشمالية من القمر. يبلغ طوله حوالي ستة أقدام، وعرضه ثمانية أقدام، وتبلغ حمولته 120 كيلوغرامًا.

2. ما هو الغرض من المهمة؟

تهدف المهمة إلى دعم مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية التابعة لناسا من خلال توصيل الحمولات العلمية إلى القمر. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المهمة بشراكة فريدة مع شركة Celestis، وهي شركة ترسل أجزاء صغيرة من بقايا الجثث المحترقة إلى الفضاء كخدمة تذكارية.

3. لماذا تم تحديد موعد الإطلاق عشية عيد الميلاد؟

يتم تحديد نافذة الإطلاق وفقًا لمتطلبات المهمة التي تتطلب ظروف إضاءة يتم التحكم فيها بعناية واتصالات لاسلكية مستمرة. تؤدي هذه القيود إلى توفر عدد قليل من أيام الإطلاق كل شهر، يصادف أحدها عشية عيد الميلاد.

4. ما هي النكسات التي واجهتها ULA؟

واجهت ULA تأخيرات فنية في تطوير صاروخها فولكان سنتور، بما في ذلك الحوادث التي تنطوي على انفجار في المرحلة العليا أثناء الاختبار وانفجار آخر أثناء اختبار محرك الصاروخ. ومع ذلك، تظل ULA ملتزمة بضمان أعلى معايير السلامة والأداء.

5. أين سيتم الإطلاق؟

ومن المقرر أن يتم الإطلاق في مجمع الإطلاق 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

المصادر: NASA ([URL للنطاق])، قمة المجلس التنفيذي للتكنولوجيا في CNBC ([URL للنطاق])