الاستكشاف الآلي والتعدين في الفضاء: مستقبل التنقيب عن الكويكبات

تهدف شركة Asteroid Mining Corp، وهي شركة ناشئة مقرها لندن، إلى إحداث ثورة في صناعة الموارد الفضائية من خلال تكنولوجيا الروبوتات المتطورة. على الرغم من افتقار الصناعة حاليًا إلى النضج، إلا أن الشركة تظل متفائلة بشأن إمكانات تعدين الكويكبات. تأسست شركة Asteroid Mining Corp. في عام 2016، وهي تسعى جاهدة لتكون أول شركة تعدين فضائي في المملكة المتحدة.

في قمة اقتصاد الفضاء في لوس أنجلوس، كشف الرئيس التنفيذي والمؤسس ميتش هنتر سكوليون عن ابتكار الشركة المثير للإعجاب، وهو مستكشف الكويكبات الآلي ذو القدرة الفضائية (SCAR-E). يزن هذا الروبوت المبتكر ذو الأرجل الستة 20 كيلوجرامًا ويقدم مجموعة من الخدمات. يكمن تفرد SCAR-E في قدرته على أداء مهام معقدة لا تستطيع الروبوتات التقليدية ذات الأرجل الأربعة القيام بها.

في حين أن التركيز الأولي ينصب على التفتيش الصناعي، فإن التطبيقات المحتملة لـ SCAR-E تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. ومع إضافة مقابض بستة أصابع إلى قدميه، سيكون SCAR-E قادرًا على تسلق الجدران وفحص هياكل السفن. يفتح هذا التنوع الأبواب أمام الاستكشاف المستقبلي للحفر القمرية والتنقيب عن الكويكبات.

لقد خدمت المركبات الجوالة التقليدية ذات العجلات بشكل جيد على القمر والمريخ. ومع ذلك، فإنهم يواجهون قيودًا عندما يواجهون منحدرات شديدة أو تضاريس صعبة. من ناحية أخرى، يقدم SCAR-E حلاً لهذه المشكلة، مما يجعله مرشحًا مناسبًا للوصول إلى البيئات القمرية أو الكويكبات الصعبة.

بالإضافة إلى SCAR-E، تعمل شركة Asteroid Mining Corp أيضًا على تطوير Alchemist-1، وهو قمر صناعي لمعالجة المواد. ويهدف هذا القمر الصناعي إلى تعزيز قدرات الشركة بشكل أكبر وخدمة تطبيقات مثل محطة الفضاء الدولية والمهمات القمرية.

وبالتطلع إلى المستقبل، تتصور Hunter-Scullion الوقت الذي سيتم فيه نشر التكنولوجيا الروبوتية الخاصة بالشركة في رحلات استكشافية إلى الكويكبات. بحلول أواخر ثلاثينيات أو أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، تأمل شركة Asteroid Mining Corp. في استكشاف واستغلال الموارد المتاحة في فنائنا الخلفي السماوي، مما يمهد الطريق أمام البشرية للاستفادة من هذه الموارد القيمة خارج كوكب الأرض.

وفي الختام، تعد شركة Asteroid Mining Corp رائدة في مجال استكشاف الفضاء والتعدين من خلال تكنولوجيا الروبوتات المتقدمة الخاصة بها. ومع استمرار الشركة في تطوير وتحسين منتجاتها، أصبح احتمال تعدين الكويكبات ممكنًا بشكل متزايد. ومع القدرة على إطلاق العنان لموارد الفضاء الهائلة، فإن هذه الصناعة تحمل وعدًا بالاكتشافات العلمية المستقبلية والنمو الاقتصادي.

مصادر:

– أخبار الفضاء / ديبرا ويرنر