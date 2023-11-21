قمر صناعي بريطاني جديد لرصد مناخ الأرض والكوارث الطبيعية

من المقرر أن تساهم المملكة المتحدة في تطوير مركبة فضائية جديدة مخصصة لرصد تغير المناخ والكوارث الطبيعية. بالتعاون مع البرتغال وإسبانيا في مشروع أتلانتيك كونستيليشن، ستقوم وكالة الفضاء البريطانية بتمويل بناء قمر صناعي باثفايندر، يهدف إلى جمع بيانات قيمة وحديثة عن الظروف البيئية للأرض. ولن تساعد هذه المبادرة، التي تلقت تمويلًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني من حكومة المملكة المتحدة، في الكشف عن الكوارث الطبيعية ومراقبتها فحسب، بل ستدعم أيضًا الجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر المحتملة.

وسيساهم القمر الصناعي الجديد، وهو تعاون مع Open Cosmos، وهي شركة مقرها في مجمع هارويل الفضائي في أوكسفوردشاير، بشكل كبير في المبادرات العالمية التي تستهدف تغير المناخ والإغاثة من الكوارث. كما ستوفر بيانات حيوية للصناعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة، مما يعزز ممارسات الاستدامة الخاصة بها. وشدد أندرو جريفيث، الوزير في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، على الدور المعقد الذي تلعبه مراقبة الأرض في معالجة التحديات العالمية الملحة. وأشار إلى أن بيانات الأقمار الصناعية تسمح باتخاذ قرارات سريعة، بينما تدعم أيضًا قطاعات مختلفة من اقتصاد المملكة المتحدة.

ومن خلال الشراكة مع Open Cosmos ودعم طموحات Atlantic Constellation، تهدف المملكة المتحدة إلى الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء لتحقيق الأهداف المشتركة. ولا يؤدي هذا التعاون إلى خلق فرص جديدة لتنمية المهارات المستقبلية فحسب، بل يولد أيضًا فرص عمل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز النمو الاقتصادي داخل البلاد. ويتزامن الإعلان عن مشاركة المملكة المتحدة في المشروع مع بدء مؤتمر الفضاء البريطاني في بلفاست، بأيرلندا الشمالية، مما يؤكد التزام الدولة بتعزيز البحث العلمي واستكشاف الفضاء.

الأسئلة المتكررة

ما هو مشروع كوكبة الأطلسي؟

مشروع كوكبة الأطلسي هو مبادرة تقودها البرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة لتطوير مجموعة من الأقمار الصناعية تهدف إلى مراقبة الظروف البيئية للأرض، مع التركيز بشكل خاص على تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

كيف سيساهم القمر الصناعي الجديد في جهود تغير المناخ؟

وسيوفر القمر الصناعي الجديد، الذي تموله حكومة المملكة المتحدة ويتم تطويره بالتعاون مع Open Cosmos، بيانات محدثة بانتظام عن مناخ الأرض. وستكون هذه المعلومات مفيدة في فهم أنماط واتجاهات المناخ، والتي بدورها ستسهل اتخاذ القرارات المستنيرة وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ.

ما هي الصناعات التي ستستفيد من بيانات القمر الصناعي؟

وستكون بيانات القمر الصناعي ذات قيمة لمجموعة من الصناعات، بما في ذلك الزراعة والطاقة. وسيعزز الممارسات الزراعية من خلال توفير رؤى حول أنماط الطقس وإدارة الأراضي، مما يساهم في نهاية المطاف في زيادة الإنتاجية والاستدامة. علاوة على ذلك، يمكن لقطاع الطاقة الاستفادة من البيانات لتحسين العمليات والاستجابة بشكل أفضل للتحديات المتعلقة بالمناخ.