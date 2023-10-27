آفاق جديدة لرواد الفضاء البريطانيين للشروع في مهمة فضائية خاصة

تقف صناعة الفضاء البريطانية على وشك تحقيق إنجاز مثير، حيث توصلت وكالة الفضاء البريطانية (UKSA) وشركة أكسيوم سبيس ومقرها هيوستن إلى اتفاق للشروع في مهمة برعاية خاصة يمكنها إرسال أربعة رواد فضاء بريطانيين إلى محطة الفضاء الدولية. (محطة الفضاء الدولية). وعلى الرغم من عدم الإعلان عن جدول زمني محدد، فإن هذا التعاون يفتح فرصًا رائعة للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتوعية التعليمية.

ستشمل المهمة المقترحة قضاء رواد الفضاء البريطانيين ما يصل إلى أسبوعين في المدار، وإجراء مجموعة واسعة من التجارب وعرض التقنيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المشاركة في الأنشطة التعليمية والتوعية إلى إلهام جيل جديد من عشاق الفضاء. ويدعم هذا المسعى الرائع الهدف الأوسع للمملكة المتحدة المتمثل في زيادة تحفيز الاهتمام والاستثمار في المشاريع المتعلقة بالفضاء.

تعد شركة اكسيوم سبيس رائدة في إجراء بعثات خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث قامت بالفعل بعقد شراكات مع وكالة ناسا للتدريب وشركة سبيس إكس للنقل. ومع ذلك، فهم يركزون الآن على التعاون مع وكالات الفضاء الوطنية في جميع أنحاء العالم. إن الشراكة بين اكسيوم والمملكة المتحدة لا تعمل على تعزيز اقتصاد الفضاء في المملكة المتحدة فحسب، بل تدفع الأمة أيضًا نحو تعزيز واحدة من أكثر صناعات الفضاء ابتكارًا وجاذبية في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، فإن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، التي قدمت دعمها للمشروع، تنظر إلى هذه المهمة على أنها فرصة لتعميق جهودها البحثية في مجال الاستكشاف داخل أوروبا ومن أجلها. إن مشاركة تيم بيك، أول رائد فضاء بريطاني يزور محطة الفضاء الدولية، كقائد للطاقم المكون من أربعة أشخاص، تضيف مستوىً كبيرًا من الخبرة إلى المهمة.

ومع تقدم التعاون، تسعى UKSA بنشاط للحصول على مقترحات من الجامعات والمؤسسات البحثية ومتخصصي الصناعة لإدراج الحمولات المحتملة في المهمة. سيضمن هذا النهج الشامل مجموعة متنوعة من التجارب العلمية والمساعي البحثية التي تضيف إلى النجاح الشامل للمهمة.

وفي الختام، تمثل الشراكة بين UKSA وAxiom Space لحظة فاصلة لصناعة الفضاء البريطانية. فهو لا يمهد الطريق لرواد الفضاء البريطانيين للطيران في مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية فحسب، بل يؤكد أيضًا على التزام المملكة المتحدة باستكشاف الفضاء والبحث والتقدم التكنولوجي. ومن المتوقع أن يلهم هذا التعاون جيلًا جديدًا من العلماء والمتحمسين بينما يدفع المملكة المتحدة نحو أن تصبح رائدة عالميًا في مجال الابتكار الفضائي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو التعاون بين UKSA وAxiom Space؟

وقعت وكالة الفضاء البريطانية وشركة اكسيوم سبيس اتفاقية لمتابعة مهمة برعاية خاصة من شأنها إرسال أربعة رواد فضاء بريطانيين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل البحث العلمي والعروض التكنولوجية والتوعية التعليمية.

2. متى ستتم المهمة؟

ولم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد للرحلة المقترحة حتى الآن. سيتم توفير المزيد من التحديثات مع تقدم التعاون.

3. ما هو الدور الذي يلعبه تيم بيك في المهمة؟

ومن المتوقع أن يقود تيم بيك، أول رائد فضاء بريطاني يزور محطة الفضاء الدولية، طاقم البعثة البريطانية المكون من أربعة أشخاص. خبرته الواسعة سوف تساهم بشكل كبير في نجاح المشروع.

4. كيف يمكن للجامعات والمؤسسات البحثية ومتخصصي الصناعة المشاركة؟

تسعى UKSA بنشاط للحصول على معلومات ومقترحات من الجامعات والمؤسسات البحثية ومتخصصي الصناعة فيما يتعلق بالحمولات المحتملة التي سيتم تضمينها في المهمة. وسيضمن هذا النهج الشامل نطاقًا واسعًا من التجارب العلمية والمساعي البحثية.