علماء بريطانيون يستعدون لاستقبال عينة من الكويكب بينو

وينتظر علماء المملكة المتحدة بفارغ الصبر وصول عينة من الكويكب بينو، والتي تم جمعها كجزء من مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا. ومن المقرر أن تتم عملية إعادة العينة يوم الأحد عندما تهبط كبسولة تحتوي على صخور وغبار من سطح الكويكب في صحراء يوتا. تمثل هذه المهمة أول محاولة لناسا لجمع عينة من كويكب، وسوف تقوم بتسليم أكبر عينة كويكب على الإطلاق إلى الأرض.

يتمتع الكويكب بينو، وهو من بقايا نظامنا الشمسي المبكر الذي يبلغ عمره 4.5 مليار عام، بالقدرة على تقديم رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها. ويعتبرها العلماء كبسولة زمنية يمكنها تسليط الضوء على أصل المواد العضوية والمياه التي ربما ساهمت في الحياة على الأرض. على عكس النيازك، التي سرعان ما تصبح ملوثة عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، فإن العينة التي تم جمعها من بينو ستكون نقية تقريبًا، مما يسمح للعلماء بإلقاء نظرة غير ملوثة على الماضي.

وسيتمكن أكثر من 200 فرد من أكثر من 35 مؤسسة موزعة عالميًا، بما في ذلك باحثون من جامعة مانشستر ومتحف التاريخ الطبيعي، من الوصول إلى ربع العينة. وسوف يدرسون تكوين العينات من أجل فهم دور المواد العضوية والمعادن التي تغيرها الماء في تكوين الكواكب.

وأمضت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس، التي انطلقت في سبتمبر 2016 ووصلت إلى بينو في ديسمبر 2018، أكثر من عامين في دراسة الكويكب قبل جمع العينة في أكتوبر 2020. ومن المقرر أن تهبط الكبسولة في الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش.

تمثل هذه المهمة معلمًا مهمًا في استكشافنا المستمر للنظام الشمسي، حيث تزود العلماء ببيانات قيمة من شأنها أن تساهم في فهمنا لتكوين الكواكب وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

- نينا ماسي، مراسلة العلوم في السلطة الفلسطينية: "علماء المملكة المتحدة يستعدون لاستقبال عينة من الكويكب بينو"

- ناسا: مهمة أوزوريس-ريكس