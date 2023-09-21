تواجه مجموعات الطيور في المملكة المتحدة الفائزين والخاسرين مع تفاقم تغير المناخ

تشهد أعداد الطيور في المملكة المتحدة تغيرات كبيرة بسبب تأثيرات تغير المناخ، وفقًا للعلماء. وبينما تزدهر بعض الأنواع، يواجه بعضها الآخر انخفاضًا حادًا.

يساهم فقدان الموائل الطبيعية واستخدام المبيدات الحشرية وتغير أنماط الطقس في انخفاض أنواع الطيور في بريطانيا. تفيد تقارير الصندوق البريطاني لعلم الطيور أن عدد الطيور البرية انخفض بمقدار 73 مليونًا منذ عام 1970.

وتواجه الطيور المهاجرة، على وجه الخصوص، تحديات أثناء تنقلها في الظروف الجوية القاسية في مختلف القارات. يسلط الدكتور ديف ليتش، رئيس قسم الرنين في الصندوق البريطاني لعلم الطيور، الضوء على تغير المناخ باعتباره ضغطًا كبيرًا على الطيور المهاجرة. وعليهم أن يأخذوا في الاعتبار الظروف المناخية ليس فقط في مناطق تكاثرهم ولكن أيضًا في مناطق الشتاء والمناطق التي يمرون بها أثناء الهجرة.

تتكيف بعض الأنواع مع المناخ المتغير. على سبيل المثال، تستفيد طيور نقشارة القصب من فصول الصيف الأطول والأكثر حرارة من خلال إنتاج المزيد من النسل. وبالمثل، فإن الأنواع مثل نقشارة سيتي توسع نطاقها شمالًا.

ومع ذلك، فإن الأنواع الأخرى، بما في ذلك طائر الوقواق وطائر الصفصاف، تكافح من أجل التأقلم مع ارتفاع درجة حرارة المناخ. يجد طائر الوقواق، الذي يقضي فصل الصيف في المملكة المتحدة، صعوبة في العودة من أفريقيا بسبب نقص الغذاء وانخفاض أعداده.

يمثل انخفاض أعداد الطيور مصدر قلق كبير لعشاق الطيور والمدافعين عن البيئة على حد سواء. إن فقدان الأنواع الشهيرة مثل الوقواق والعندليب يمكن أن يكون له تأثير عميق على الأجيال القادمة، التي قد لا تتاح لها الفرصة أبدًا لسماع نداءاتها الفريدة.

ومع ذلك، يظل عشاق الطيور متفائلين بأن تغير المناخ قد يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، أصبحت الآن الأنواع مثل طائر الركيزة السوداء الجناح وآكل النحل، والتي نادرًا ما شوهدت في الشواطئ البريطانية من قبل، تُسعد مراقبي الطيور.

ومن خلال جمع البيانات ومراقبتها على نطاق واسع، يأمل العلماء في فهم تأثيرات تغير المناخ على مجموعات الطيور بشكل أفضل ووضع استراتيجيات للتخفيف من هذه التغييرات.

مصادر:

– الصندوق البريطاني لعلم الطيور

– الدكتور ديف ليتش، الصندوق البريطاني لعلم الطيور

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