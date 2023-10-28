لندن، المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) - قطع البروفيسور فيك ديلون، عالم الفيزياء الفلكية من أصل هندي من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، خطوات كبيرة في كشف الألغاز وراء إنشاء أثقل العناصر الكيميائية في الكون. باستخدام كاميرا ULTRACAM المبتكرة، تمكن البروفيسور ديلون وفريقه من تحديد انفجارات أشعة جاما والكيلونوفات، وتسليط الضوء على أصول العناصر الثقيلة مثل الذهب والبلاتين واليورانيوم.

أثبتت كاميرا ULTRACAM، التي طورها البروفيسور ديلون كجزء من مشروع ULTRACAM، أنها غيرت قواعد اللعبة من خلال تحديد موقع انفجارات أشعة جاما بدقة، والتي تشير إلى بداية انفجارات الكيلونوفا. ويُعتقد أن الكيلونوفا، الناتجة عن اصطدام نجمين نيوترونيين كثيفين، هي المسؤولة عن تكوين أثقل العناصر في الجدول الدوري.

وقد مكّن هذا الاكتشاف الرائد العلماء من إجراء عمليات رصد من التلسكوبات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الذي طال انتظاره. ومن خلال ملاحظاتهم، أكد الفريق في جامعة شيفيلد وجود عناصر ثقيلة في الكيلونوفا من خلال الكشف عن الضوء الأحمر المنبئ، الناجم عن امتصاص الضوء الأزرق من قبل العناصر المتكونة حديثًا.

علاوة على ذلك، كشف تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن وجود التيلوريوم، وهو عنصر مجاور لليود في الجدول الدوري. تشير هذه النتيجة بقوة إلى أنه تم أيضًا إنتاج كميات كبيرة من اليود، الضروري للحياة على الأرض، أثناء انفجار الكيلونوفا.

وشدد الدكتور ستيوارت ليتلفير، وهو باحث رئيسي آخر مشارك في الدراسة، على الدور الحاسم الذي تلعبه كاميرا ULTRACAM في التقاط الضوء البصري الخافت الصادر عن الأجسام المدمجة المدمجة. إن قدرة الكاميرا على التقاط صور بأطوال موجية متعددة من الضوء في وقت واحد قدمت المؤشرات الأولى على أن حدث الكيلونوفا كان استثنائيًا حقًا.

يعد هذا البحث الرائد بمثابة شهادة على خبرة البروفيسور فيك ديلون ومساهماته في مجال الفيزياء الفلكية. لم يسلط عمله على الكيلونوفا الضوء على أصول العناصر الثقيلة فحسب، بل أدى أيضًا إلى تطوير كاميرات مبتكرة عالية السرعة مثل ULTRACAM، وULTRASPEC، وHiPERCAM، إلى جانب التلسكوب الآلي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الكيلونوفا؟

ج: الكيلونوفا هو حدث انفجاري يحدث عندما يصطدم نجمان نيوترونيان كثيفان، مما يؤدي إلى تكوين عناصر ثقيلة.

س: ما هي كاميرا ULTRACAM؟

ج: كاميرا ULTRACAM هي أداة متقدمة طورها البروفيسور فيك ديلون وفريقه وتسمح بالكشف الدقيق عن انفجارات أشعة جاما والكيلونوفات.

س: ماذا اكتشفت الأبحاث الحديثة عن الكيلونوفا؟

ج: اكتشف البحث الأخير أن الكيلونوفا هي المسؤولة عن تكوين العناصر الثقيلة، بما في ذلك الذهب والبلاتين واليورانيوم.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: هذا البحث يجعل العلماء أقرب إلى فهم كيفية تشكل أثقل العناصر الكيميائية في الكون وله آثار أوسع على فهمنا للكون.