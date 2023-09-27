تأثير الرياح النجمية القزمة M والتبخر الضوئي على الكواكب الصغيرة

تتناول هذه الدراسة تأثيرات الرياح النجمية القزمة M والتبخر الضوئي على تطور الغلاف الجوي للكواكب الصغيرة. تعد النجوم القزمة من النوع M هي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في الكون، ومن المعروف أنها تستضيف العديد من الكواكب الخارجية. وباستخدام طريقة العبور، اكتشف علماء الفلك آلاف الكواكب التي تدور حول نجوم قزمة من نوع M، وبعضها يقع في المنطقة الصالحة للسكن.

ومع ذلك، فإن النجوم القزمة من نوع M هي نجوم نشطة للغاية تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية الضارة ولها رياح نجمية شديدة. يمكن أن يؤدي هذا النشاط إلى تبخر الغلاف الجوي للكوكب، خاصة خلال المراحل الأولى من حياة النجم. يركز الباحثون على تحليل تأثير نشاط القزم M، وخاصة زيادة الأشعة السينية على الأشعة فوق البنفسجية وقوة الرياح النجمية، على الأجواء الخارجية للكواكب الخارجية.

ولدراسة ذلك، استخدم الباحثون نماذج تحاكي النشاط النجمي وفقدان الكتلة التبخرية الضوئية. يطبقون هذه النماذج على الأجواء لـ 34 كوكبًا خارجيًا في المنطقة الصالحة للسكن و4 كواكب قريبة جدًا من نجومها المضيفة. وباستخدام بيانات من تلسكوب هابل الفضائي، قاموا بقياس الأجواء لثمانية من هذه الكواكب.

تكشف عمليات المحاكاة أن معظم الكواكب في عينتها تعاني من خسارة كبيرة في كتلة الغلاف الجوي بسبب التبخر الضوئي. ووجد الباحثون أيضًا أن فقدان الكتلة هذا يكون أكثر كفاءة خلال أول ملياري سنة من حياة النجم عندما يكون أصغر سنًا وأكثر نشاطًا. تظهر الدراسة أن التبخر الضوئي هو المحرك الرئيسي لفقدان الغلاف الجوي في الكواكب القريبة، وليس الرياح النجمية.

وخلصت الدراسة إلى أن العديد من هذه الكواكب الخارجية يمكن أن يتم تجريد جزء كبير من غلافها الجوي، يتراوح من 1 إلى 10 بالمائة. يسلط هذا البحث الضوء على أهمية دراسة تأثيرات النشاط النجمي على تطور الغلاف الجوي للكواكب الصغيرة التي تدور حول النجوم القزمة من النوع M.

بشكل عام، توفر الدراسة رؤى قيمة حول تأثير الرياح النجمية القزمة M والتبخر الضوئي على الأجواء للكواكب الصغيرة، مما يعزز فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها.

التعاريف:

1. النجوم القزمة M: أكثر أنواع النجوم شيوعاً في الكون، وتتميز بكونها باردة وصغيرة الحجم وليست ضخمة جداً.

2. المنطقة الصالحة للسكن: المنطقة المحيطة بالنجم حيث يمكن أن تكون الظروف مناسبة لوجود الماء السائل على سطح كوكب يدور.

مصادر:

- [العنوان: تأثير الرياح النجمية القزمة M والتبخر الضوئي على تطور الغلاف الجوي للكواكب الصغيرة] (المصدر)

– [المؤلف: أشيني مودي، رايسا إستريلا، أدريانا فاليو] (المصدر)

– [المؤسسة: جامعة هارفارد](المصدر)

– [نشر في MNRAS](المصدر)

- [متاح على arXiv] (المصدر)