ليلة مبهرة: عشاق علم الفلك في أودوبي يشهدون خسوفًا جزئيًا للقمر

سهرت مجموعة من عشاق علم الفلك في مدينة أودوبي طوال الليل لمشاهدة حدث سماوي مذهل، وهو خسوف جزئي للقمر. وأتيحت لنادي علماء الفلك للهواة في بورنابراجنا، الذي يضم طلابًا من كلية بورنابراجنا، فرصة فريدة لالتقاط صور مذهلة للكسوف. كان هذا الكسوف خاصًا بشكل خاص لأنه كان الكسوف الأول والوحيد المرئي للهند في عام 2023.

بدأ الخسوف عند الساعة 11:31 مساء يوم 28 أكتوبر، وبدأ ظل الأرض يلقي على القمر عند الساعة 1 صباحا يوم 29 أكتوبر. ومع مرور الوقت، أصبح الظل أكثر بروزا حتى وصل إلى ذروته عند الساعة 1:44 صباحا. وكشف الكسوف، وقام أعضاء النادي بتوثيق هذا المشهد الاستثنائي بفارغ الصبر.

وبحسب سودا أتول بهات، منسق النادي، فإن محاذاة الشمس والأرض والقمر لعبت دورًا مهمًا في خلق هذه الظاهرة المذهلة. وحدث خسوف القمر نتيجة الخسوف الحلقي الذي حدث في 14 أكتوبر 2023، والذي كان مرئيا من الأمريكتين. بسبب الحركة المستمرة للأجرام السماوية، تعطلت المحاذاة المثالية قليلاً، مما تسبب في سقوط جزء فقط من القمر تحت ظل الأرض. وأدى ذلك إلى خسوف جزئي للقمر.

وفي حين كان على بعض المتحمسين مواجهة السماء الملبدة بالغيوم، تمكن آخرون من التقاط لمحات من الكسوف عندما انقشعت السحب لفترة وجيزة. انتظرت Shantika Upadhya، وهي طالبة من III B.Com، ذروة الكسوف بفارغ الصبر ونجحت في التقاط صورة خلال نافذة الوضوح القصيرة. كما بقي بهارجافا بهات، وهو طالب من بكالوريوس العلوم، في وقت متأخر من الليل في محاولة لتوثيق الكسوف بأكمله. ولسوء الحظ، أصبحت السماء غائمة بشكل متزايد بعد الساعة الثانية صباحًا، مما أعاق المزيد من المراقبة.

لن يحدث الكسوف التالي المرئي في الهند حتى سبتمبر 2025، مما يجعل هذا الحدث السماوي أكثر روعة. ينتظر نادي علماء الفلك للهواة في بورنابراجنا وغيره من المتحمسين لعلم الفلك بفارغ الصبر الفرصة التالية للاستمتاع بعجائب الكون.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو خسوف القمر؟

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، مما يؤدي إلى سقوط القمر تحت ظل الأرض.

ما هو خسوف القمر الجزئي؟

ويحدث خسوف القمر الجزئي عندما يقع جزء فقط من القمر تحت ظل الأرض، مما يؤدي إلى تعتيم جزئي للقمر.

متى كان الخسوف الجزئي للقمر في أودوبي؟

وشوهد خسوف القمر الجزئي في أودوبي في الساعات الأولى من يوم الأحد 29 أكتوبر. وبدأ عند الساعة 11:31 مساء يوم 28 أكتوبر ووصل إلى ذروته عند الساعة 1:44 صباحا يوم 29 أكتوبر.

متى سيكون الخسوف القادم مرئيا في الهند؟

ومن المتوقع أن يحدث الكسوف القادم المرئي في الهند في سبتمبر 2025.