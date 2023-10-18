UCF تشارك في ليلة مراقبة القمر الدولية

تنضم UCF، المعروفة أيضًا باسم SpaceU، مرة أخرى إلى الحدث العالمي، International Observe the Moon Night، لرفع مستوى الوعي حول علوم القمر واستكشافه. ستستضيف الجامعة برنامج "Oserve the Moon Knight" الخاص بها في 21 أكتوبر، مما يوفر الوصول المجاني إلى التلسكوبات والأنشطة المتعلقة بالفضاء حول Reflecting Pond. الحدث مفتوح للجمهور.

خلال الحدث، سيكون خبراء الفضاء في UCF متاحين لمساعدة الحضور في مراقبة القمر من الحرم الجامعي. وسيقام الحدث من الساعة 6 إلى 8 مساءً، مما يتيح للمشاركين الاستمتاع بمناظر القمر قبل أن تصبح السماء مظلمة للغاية. صرحت أدريان "آدي" دوف، أستاذ مساعد الفيزياء في كلية العلوم بجامعة كاليفورنيا، أنه حتى في ذلك الوقت، سيظل القمر مرئيًا.

وسينضم البروفيسور يان فرنانديز إلى شركة دوف في هذا الحدث لتبادل الأفكار حول أبحاثهم المتعلقة بالقمر، بما في ذلك مهمة Lunar-VISE التابعة لناسا. وتركز هذه المهمة على استكشاف منطقة معينة من القمر للتعرف على المعادن والموارد الكيميائية.

وبصرف النظر عن مشاهدة التلسكوب، سيكون لمكتبات UCF والمنظمات الطلابية المختلفة أيضًا أكشاك وأنشطة تتعلق بعلم الفلك والفيزياء. وستتاح للحاضرين الفرصة لمعرفة المزيد عن هذه المواضيع، بدءًا من النيازك وحتى الصواريخ المائية، بالإضافة إلى استكشاف حفر القمر. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محطة جوازات سفر قمرية، حيث يمكن للمشاركين جمع الطوابع أثناء تنقلهم عبر محطات فضائية مختلفة يستضيفها علماء الكواكب في UCF، وأمناء المكتبات العلمية، وأعضاء جمعية علم الفلك بالجامعة.

هذا الحدث هو مجرد واحد من العديد من فعاليات Knights Under the Stars التي يستضيفها مرصد روبنسون وجمعية علم الفلك التي يديرها الطلاب. تواصل UCF تفانيها في أبحاث الفضاء، مما أكسبها لقب SpaceU. تتمتع الجامعة بتقليد طويل الأمد في الوصول إلى النجوم، مع العديد من المشاريع لدعم برنامج أرتميس التابع لناسا ومساهمة كبيرة من الخريجين في مركز كينيدي للفضاء. علاوة على ذلك، لدى UCF كويكبات تحمل أسماء أكثر من اثني عشر من باحثيها، كما أن لديها كوكبًا سمي على شرفها.

تمتد روح استكشاف الفضاء أيضًا إلى برامج UCF الرياضية ذات الألعاب الفضائية ذات الطابع الخاص. هذه الأحداث، التي انطلقت لأول مرة في عام 2016 بكرة القدم، تكرم مشاركة UCF في صناعة الفضاء. سيتم لعب لعبة الفضاء القادمة لكرة القدم للرجال ضد كوستال كارولينا في 18 أكتوبر. وقد لعبت كرة القدم والكرة الطائرة للسيدات أيضًا ألعاب الفضاء الخاصة بهما هذا العام. سيكون الحدث الأبرز هو لعبة الفضاء السنوية السابعة لكرة القدم UCF في 11 نوفمبر، حيث ستكون ولاية أوكلاهوما هي الخصم. ومن المثير للاهتمام أن خط 50 ياردة لملعب كرة القدم التابع لجامعة كاليفورنيا يتماشى مع نفس خط العرض مثل منصة الإطلاق التاريخية لناسا، مجمع الإطلاق 39A، الذي يقع على بعد حوالي 35 ميلاً شرق الجامعة.

تواصل UCF سعيها لتحقيق التميز في أبحاث الفضاء والتعليم، داخل وخارج الميدان.

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