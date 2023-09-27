التهديد الوجودي المحتمل للكويكب بينو – ما تحتاج إلى معرفته

وفقًا لأستاذ الفيزياء الفلكية بيرترام بيتش من جامعة كوليدج كورك (UCC)، هناك احتمال واحد من 2,700 أن تتأثر الأرض بكويكب يسمى بينو. يمكن لهذه الصخرة الفضائية، التي يبلغ قياسها أقل من 500 متر، أن تخلق حفرة يبلغ عرضها ستة كيلومترات وتتسبب في أضرار جسيمة. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يحدث هذا الحدث الكارثي قبل 159 عامًا أخرى، ولا يزال هناك عدم يقين يحيط باحتمالية حدوثه.

وتأتي تعليقات البروفيسور بيتش في أعقاب عودة المسبار الفضائي التابع لناسا، أوزوريس ريكس، من مهمته لجمع عينة من التربة من بينو. يوفر الاسترداد الناجح لـ 250 جرامًا من التربة من الكويكب للعلماء بيانات قيمة للتحليل. ومن خلال فهم تركيبة بينو، يأمل الباحثون في الحصول على معلومات ثاقبة حول أصول الكون.

في حين أن احتمال الاصطدام بالأرض منخفض، فإن التخطيط طويل المدى أمر بالغ الأهمية للاستعداد لأي تهديد محتمل. ومن المهم تحديد استراتيجيات لتشتيت أو حتى تدمير الكويكبات مثل بينو إذا لزم الأمر. ومن خلال دراسة المسار وتأثيرات الجاذبية على هذه الصخرة الفضائية، يمكن للعلماء فهم المخاطر المرتبطة بها بشكل أفضل.

على الرغم من أن أفلامًا مثل Deep Impact وArmageddon ساهمت في الترويج لفكرة سيناريو يوم القيامة الناجم عن الكويكبات، إلا أنه من الضروري التعامل مع هذا الموضوع بالعقلانية والتحليل العلمي. وفي حين أن تهديد بينو لا يزال احتمالا بعيدا، إلا أنه بمثابة تذكير بأهمية البحث المستمر ومراقبة الأجسام القريبة من الأرض لضمان سلامة كوكبنا في المستقبل.

المصادر: برنامج "تأثير الأرض" في إمبريال كوليدج لندن

التعريفات: الكويكب – جسم صخري صغير يدور حول الشمس، وعادةً ما يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. مواجهات الجاذبية – الأحداث التي تغير فيها قوى الجاذبية للأجرام السماوية مسار جسم ما، مثل الكويكب، في الفضاء.