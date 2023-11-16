منظور جديد لمهمة ناسا لتوثيق التغيرات في الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية

بدأت وكالة ناسا مؤخرًا مهمة رائدة تهدف إلى توثيق التغيرات التي تحدث في الغطاء الجليدي المتوسع في القارة القطبية الجنوبية. بتمويل من وكالة ناسا وبقيادة جامعة كاليفورنيا في إيرفاين، إحدى أفضل المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة، يسعى هذا المشروع إلى إطلاق رؤى مهمة حول ذوبان الجليد وآثاره على كوكبنا.

ويلعب الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي، الذي يضم نحو 90% من جليد العالم و70% من مياهه العذبة، دوراً حيوياً في تنظيم مستويات سطح البحر العالمية. وقد أثار المناخ المتغير مخاوف بشأن زعزعة استقرار هذه الكتلة الجليدية الضخمة، مما يجعل من الضروري للعلماء أن يفهموا سلوكها بشكل أفضل.

وبينما رفض الباحثون الأصليون التعليق، فإن هدف الفريق واضح: جمع بيانات شاملة عن العمليات الفيزيائية التي تساهم في تغيرات الغطاء الجليدي. ومن خلال نشر أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك عمليات رصد الأقمار الصناعية والقياسات المحمولة جواً، يهدف الفريق إلى التقاط تفاصيل دقيقة عن سمك الغطاء الجليدي ومداه وحركته. ستوفر هذه الملاحظات رؤى قيمة حول كيفية استجابة الغطاء الجليدي للظروف البيئية المتغيرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي؟

ج: إن الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي أمر بالغ الأهمية لتنظيم مستويات سطح البحر العالمية، ويحتوي على كميات هائلة من المياه العذبة.

س: ما هو هدف مهمة ناسا؟

ج: تهدف مهمة ناسا إلى توثيق التغيرات التي تحدث في الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية واكتساب فهم أعمق لسلوكه استجابةً لتغير المناخ.

س: ما هي التكنولوجيا التي سيتم استخدامها في هذا المسعى؟

ج: سيستخدم الفريق تكنولوجيا الاستشعار عن بعد المتطورة، بما في ذلك عمليات رصد الأقمار الصناعية والقياسات المحمولة جواً، لجمع بيانات دقيقة عن سمك الغطاء الجليدي ومداه وحركته.