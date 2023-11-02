تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة تمكن أجهزة الاستشعار الكمومية في الهياكل المعقدة

حقق باحثون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، طفرة كبيرة في تكنولوجيا الاستشعار الكمي من خلال تطوير طريقة طباعة ثورية ثلاثية الأبعاد. يسمح هذا الابتكار بإنشاء هياكل ثلاثية الأبعاد معقدة قادرة على استضافة جزيئات الاستشعار الكمومية.

من خلال استخدام تقنيات التصنيع المضافة، نجح الفريق في دمج مراكز النيتروجين الشاغرة، وهي عناصر استشعار كمومية، في هياكل ثلاثية الأبعاد مجهرية ذات أشكال هندسية معقدة. يتمتع هذا الإنجاز بإمكانيات هائلة في مجالات مثل علوم المواد والبيولوجيا والكيمياء.

تتمتع هذه المستشعرات الكمومية الجديدة بالقدرة على اكتشاف التغيرات في درجة الحرارة والمجالات المغناطيسية بدقة في البيئات المجهرية. ما يميزها عن غيرها هو قدرتها على العمل بفعالية في درجة حرارة الغرفة، مما يلغي الحاجة إلى أساليب التبريد القصوى. وهذا يفتح إمكانيات جديدة للتطبيقات العملية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وباستخدام مجهر معدل، تمكن الباحثون من قياس درجة الحرارة والمجالات المغناطيسية بدقة داخل هذه الهياكل المطبوعة ثلاثية الأبعاد. يمهد هذا الاختراق الطريق للاستخدام المستقبلي لأجهزة الاستشعار الكمومية في الموائع الدقيقة، والإلكترونيات، والأنظمة البيولوجية. علاوة على ذلك، فهو يتيح تصميمات مخصصة ودقيقة للهياكل ذات الخصائص المطلوبة.

إن التطبيقات المحتملة لهذه المستشعرات الكمومية واسعة وتمتد إلى ما هو أبعد من خيالنا الحالي. ومع القدرة على استشعار وقياس التغيرات الدقيقة في المجالات المغناطيسية والكهربائية، والإجهاد، ودرجة الحرارة، يمكن لهذه المستشعرات أن تحدث ثورة في مجالات مثل علم الأعصاب والمواد الهيكلية.

تم إجراء البحث، المفصل في مجلة Nano Letters، في مختبر الليزر الحراري، وهي مجموعة بحثية تابعة لقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. حصل المشروع على تمويل من مؤسسة العلوم الوطنية ويمثل علامة فارقة مهمة في تطوير تكنولوجيا الاستشعار الكمي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المستشعر الكمي؟

ج: يعمل المستشعر الكمي على الاستفادة من خصائص الذرات والضوء لقياس التغيرات الدقيقة في الكميات الفيزيائية المختلفة مثل المجالات المغناطيسية والكهربائية، والإجهاد، ودرجة الحرارة.

س: ما هي مراكز الشواغر النيتروجين؟

ج: مراكز الشواغر النيتروجينية هي عناصر استشعار كمومية موجودة داخل الماس. وتحدث عندما تحل ذرة النيتروجين محل ذرة الكربون، وتكون ذرة الكربون المجاورة فارغة.

س: كيف تختلف هذه المستشعرات الكمومية عن المستشعرات التقليدية؟

ج: توفر المستشعرات الكمومية القدرة على إجراء قياسات حساسة في درجة حرارة الغرفة، مما يلغي الحاجة إلى البيئات شديدة البرودة التي تتطلبها عادةً أجهزة الاستشعار الكمومية التقليدية. وهذا يفتح إمكانيات لتطبيقات عملية واسعة النطاق.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذه المستشعرات الكمومية؟

ج: يمكن لأجهزة الاستشعار الكمومية أن تُحدث ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك علوم المواد، وعلم الأحياء، والكيمياء، وعلم الأعصاب، والمواد الإنشائية. لديهم القدرة على توفير قياسات أكثر دقة وتمكين طرق جديدة للبحث والتطوير.