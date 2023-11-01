ثورة في الاستشعار الكمي: الطباعة ثلاثية الأبعاد تطلق العنان لإمكانات أجهزة الاستشعار النانوية

حققت أجهزة الاستشعار النانوية قفزة كبيرة إلى الأمام في تطويرها، وذلك بفضل الباحثين في جامعة كاليفورنيا في بيركلي الذين كانوا رائدين في طريقة تصنيع رائدة باستخدام التصنيع الإضافي. تكشف الدراسة، التي نُشرت في Nano Letters، كيف نجح هؤلاء العلماء في بناء جزيئات الاستشعار الكمومية في تكوينات ثلاثية الأبعاد معقدة يمكنها اكتشاف التغيرات في درجات الحرارة والمجالات المغناطيسية بدقة.

لقد كانت أجهزة الاستشعار الكمومية، التي تستفيد من خصائص الذرات والضوء، واعدة منذ فترة طويلة لقدرتها على قياس التغيرات الدقيقة في المجالات المغناطيسية والكهربائية، والإجهاد، ودرجة الحرارة. ومع ذلك، فإن استخدامها العملي كان محدودًا بسبب الحاجة إلى بيئات شديدة البرودة وهياكل بلورية مثالية. أثارت هذه العوائق الحاجة إلى الابتكار ودفعت فريق جامعة كاليفورنيا في بيركلي لاستكشاف تقنيات التصنيع المضافة للتغلب على هذه القيود.

وباستخدام هياكل ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة يتم إنتاجها من خلال التصنيع الإضافي، تمكن الباحثون من استضافة ماس صغير يحتوي على عناصر استشعار كمومية، تُعرف باسم مراكز الشواغر النيتروجينية. هذه المراكز، التي تنشأ من استبدال ذرة الكربون بذرة النيتروجين، تسمح بأداء موثوق في درجة حرارة الغرفة مع الاحتفاظ بخصائصها الكمية.

إن الآثار المترتبة على هذا التقدم في الاستشعار الكمي واسعة النطاق. يتصور المؤلف الرئيسي بريان بلانكينشيب دمج هذه المستشعرات الكمومية القابلة للطباعة في الموائع الدقيقة والإلكترونيات والأنظمة البيولوجية، مما يفتح المجال لتطبيقات تحويلية في علوم المواد والبيولوجيا والكيمياء. وتعني قابليتها للتخصيص أيضًا أنه يمكن تصميم الهياكل باستجابات ميكانيكية محددة، مما يتيح التطبيقات في المواد الهيكلية، وهندسة الأنسجة، والأنظمة الميكانيكية البصرية.

في حين أن التركيز الحالي للدراسة يكمن في قياسات درجة الحرارة والمجال المغناطيسي، فإن فريق البحث واثق من أن طريقة التصنيع الجديدة يمكن أن تمتد إلى أنواع أخرى من القياسات أيضًا. هذا التقدم لديه القدرة على إعادة تعريف الاستشعار الكمي وفتح طرق جديدة للابتكار التكنولوجي.

أسئلة وأجوبة

ما هو الاستشعار الكمي؟

الاستشعار الكمي هو مجال يستخدم خصائص الذرات والضوء لقياس التغيرات الدقيقة في المجالات المغناطيسية والكهربائية، والإجهاد، ودرجة الحرارة.

ما هي مراكز الشغور النيتروجين؟

تحدث مراكز الشغور النيتروجينية عندما يتم استبدال ذرة كربون واحدة داخل الماس بذرة نيتروجين، وتكون ذرة الكربون المجاورة فارغة. تظهر هذه المراكز خصائص كمومية فريدة ويمكن أن تعمل بشكل موثوق في درجة حرارة الغرفة.

ما هي تحديات الاستشعار الكمي؟

يتطلب الاستشعار الكمي تقليديًا درجات حرارة شديدة البرودة وهياكل بلورية مثالية، مما يحد من تطبيقاته العملية. بالإضافة إلى ذلك، كان الحفاظ على خصائصها الكمومية خارج ظروف المختبر الأصلية أمرًا صعبًا.

كيف يمكن للتصنيع الإضافي الاستشعار الكمي؟

تسمح تقنيات التصنيع المضافة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، بتصنيع هياكل ثلاثية الأبعاد معقدة يمكنها استضافة جزيئات الاستشعار الكمومية. يتيح هذا التخصيص إنشاء استجابات ميكانيكية مخصصة ودمج أجهزة الاستشعار الكمومية في الأنظمة والمواد المختلفة.