تلقي دراسة ذبابة الفاكهة الضوء على الجينات المرتبطة بالتوحد والتقليم التشابكي

وجدت دراسة حديثة أجريت على ذباب الفاكهة أن الإفراط أو النقص في التعبير عن جين UBE3A، المرتبط بالتوحد والمتلازمات المرتبطة بالتوحد، يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليم المشابك العصبية في الجانب قبل المشبكي من المشابك العصبية. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الفئران والذباب التي لديها طفرة UBE3A لديها عيوب في نمو ووظيفة المشابك العصبية التي ترسل الإشارات. يعد تقليم التشابك العصبي، وهو إزالة الروابط الضعيفة أو غير الضرورية، أمرًا بالغ الأهمية لوظيفة الدماغ، وقد تم ربط الاضطرابات في هذه العملية بالتوحد.

خلال الـ 24 ساعة الأولى من التحول، تتم إزالة المشابك العصبية التي ترسل الإشارات في فئة معينة من الخلايا العصبية الحسية في ذباب الفاكهة. ومع ذلك، فإن الذباب الذي يحتوي على مستويات منخفضة من UBE3A يظهر عجزًا في التقليم. من ناحية أخرى، يُظهر الذباب الذي يحتوي على مستويات عالية من UBE3A القضاء المبكر على المشابك العصبية الموجودة. ووجدت الدراسة أيضًا أن UBE3A يقلل من المشابك العصبية عن طريق تثبيط مستويات بروتين يسمى TKV. TKV هو مستقبل للبروتينات المتشكلة للعظام (BMPs)، والتي تشارك في نمو الدماغ. تشير النتائج إلى وجود صلة محتملة بين UBE3A ومسار إشارات BMP، وهو ما لوحظ في نماذج الفئران المصابة بالتوحد.

على الرغم من أن الدراسة توفر رؤى قيمة حول دور UBE3A في تقليم المشابك العصبية لدى ذباب الفاكهة، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه النتائج ستترجم إلى البشر. يختلف بروتين UBE3A الموجود في الذباب عن نظيره البشري، وهناك اختلافات خاصة بالأنواع في بيولوجيا وتنظيم UBE3A. يعد فهم دور UBE3A في المشبك أمرًا بالغ الأهمية لتطوير علاجات محتملة لمرض التوحد والاضطرابات ذات الصلة.

مصادر:

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– UBE3A: بروتين يوبيكويتين ليجاز E3A

– تقليم المشابك العصبية: إزالة الروابط الضعيفة أو غير الضرورية بين الخلايا العصبية أثناء نمو الدماغ

– متلازمة أنجلمان: اضطراب وراثي يتميز بتأخر النمو، والصعوبات الحركية، والنوبات المرضية، وفي كثير من الأحيان التوحد

– TKV: بروتين الأوردة السميكة

- مسار إشارات BMP: مسار إشارات البروتين التشكلي العظمي المشارك في نمو الدماغ

– متلازمة ريت: اضطراب وراثي يسبب إعاقات معرفية وجسدية، بما في ذلك مرض التوحد

– متلازمة X الهشة: اضطراب وراثي يسبب إعاقات فكرية وتحديات سلوكية

- البصمة: ظاهرة بيولوجية حيث يكون الأليل الموروث من أحد الوالدين هو العامل الوحيد