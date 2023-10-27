طريقة جديدة لتسلسل الحمض النووي تقدم نهجا واعدا لاستكشاف المعادن

ابتكر الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) تقنية رائدة تستخدم الحمض النووي للميكروبات للبحث عن رواسب معدنية قيمة في التربة. تتمتع هذه الطريقة المبتكرة، التي تستخدم تقنية تسلسل الحمض النووي الحديثة، بالقدرة على إحداث ثورة في استكشاف المعادن ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في تحديد مصادر المواد اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.

في دراسة نشرت في Nature Communications Earth and Environment، أظهر باحثو جامعة كولومبيا البريطانية كيف تمكنوا من التعرف على الكيمبرلايت، وهو صخرة معروفة باحتوائها على خامات الماس، من خلال تحليل علامات الحمض النووي في الميكروبات الموجودة في التربة. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن الكمبرلايت لديه القدرة على التقاط وتخزين الكربون في الغلاف الجوي، مما يجعله موردا قيما لمكافحة تغير المناخ.

ووفقا لأحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، بيانكا يوليانيلا فيليبس، فإن هذه التقنية تسمح لهم "بالرؤية من خلال التربة" للكشف عن الصخور والمعادن والمعادن الموجودة تحت السطح. ومن خلال ربط التوقيعات الميكروبية المحددة بالرواسب المعدنية المدفونة، يمكن للباحثين تحديد وجودها بدقة. وبينما كان تركيز الدراسة على الكمبرلايت، استكشف الفريق أيضًا الاستخدام المحتمل لهذه الطريقة لتحديد موقع رواسب النحاس السماقي في كولومبيا البريطانية، وهو معدن مهم يستخدم في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية.

يمكن أن تكون الطرق التقليدية للتنقيب عن المعادن، مثل المسوحات الجيوفيزيائية والحفر، باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. يوفر هذا النهج الجديد لتسلسل الحمض النووي بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة وكفاءة من خلال توفير رؤى قيمة قبل بدء الحفر. ومن خلال تحليل التغيرات في الميكروبات الناجمة عن التفاعل مع الخام، يمكن للباحثين تحديد العلامات الرئيسية التي تشير إلى وجود رواسب معدنية.

وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف يحمل وعدًا كبيرًا، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحسين هذه التقنية وتحسينها. وشددت جوليانيلا فيليبس، التي تسعى حاليًا للحصول على درجة الدكتوراه، على أهمية الإجابة على الأسئلة الأساسية حول كيفية عمل هذه الأنظمة لتعظيم تأثير هذه الطريقة.

يفتح هذا العمل الرائد الذي أجراه باحثو جامعة كولومبيا البريطانية إمكانيات جديدة في استكشاف المعادن، ويقدم نهجًا مستدامًا وفعالًا للكشف عن الموارد القيمة تحت سطح الأرض. ومع التقدم المستمر في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي، يمكن أن يتغير مستقبل استكشاف المعادن من خلال تسخير قوة الميكروبات.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو الكمبرلايت؟

الكمبرلايت هو نوع من الصخور يحتوي على خامات الماس. وغالبا ما يستخدم كمؤشر لرواسب الماس المحتملة.

لماذا تعتبر طريقة تسلسل الحمض النووي مهمة؟

ويعتقد أن هذه الطريقة هي أول استخدام لتسلسل الحمض النووي الحديث للبحث عن الرواسب المعدنية. فهو يوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لتحديد الموارد القيمة قبل بدء الحفر.

كيف يمكن لهذه الطريقة أن تفيد إنتاج السيارات الكهربائية؟

وباستخدام تسلسل الحمض النووي لتحديد موقع المعادن المهمة مثل النحاس السماقي، الذي يستخدم في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية، يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تبسيط مصادر المواد اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية.

ما هي مميزات استخدام الميكروبات في التنقيب عن المعادن؟

توفر الميكروبات مصدرًا متجددًا وفيرًا للعلامات لتحديد الرواسب المعدنية المدفونة. وعلى عكس العناصر المادية، فإن الميكروبات ليست محدودة في العرض، مما يجعلها أداة قيمة في البحث عن موارد قيمة.