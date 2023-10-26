تقنية جديدة تستخدم الحياة المجهرية لتحديد موقع المعادن المخفية

كشفت دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية عن طريقة جديدة للكشف عن الرواسب المعدنية المخفية. وبدلاً من الاعتماد على تقنيات الحفر التقليدية، تقترح الدراسة استخدام التحليل الميكروبيولوجي لعينات التربة كوسيلة لتحديد ما يكمن تحت السطح بدقة.

ويركز البحث، الذي نشر في مجلة Nature Communications Earth and Environment، بشكل خاص على تحديد الكمبرلايت، وهو نوع من الصخور المعروفة باحتوائها على الماس. من خلال تحليل عينات التربة المأخوذة فوق رواسب الكمبرلايت المؤكدة، تمكن الباحثون من تحديد المؤشرات الميكروبية التي كانت مرتبطة بشكل كبير بوجود الكمبرلايت. في الواقع، تم العثور على 59 مؤشرًا من أصل 65 مؤشرًا تم تحديدها في المختبر في عينات التربة.

تفتح هذه التقنية الجديدة إمكانيات استكشاف أنواع أخرى من الرواسب المعدنية أيضًا. في حين ركزت الدراسة بشكل أساسي على رواسب النحاس الكمبرلايت والبورفيري، يعتقد الباحثون أن التحليل الميكروبيولوجي يمكن استخدامه للكشف عن مجموعة واسعة من المعادن.

تمتد فوائد هذا النهج إلى ما هو أبعد من دقته. تستطيع الشركات العاملة في صناعة التعدين توفير قدر كبير من الوقت والمال من خلال دمج التحليل الميكروبيولوجي في عملية التنقيب عن المعادن. يمكن أن تكون تقنيات الحفر التقليدية باهظة التكلفة، مما يجعل من الضروري للشركات أن يكون لديها فهم واضح للرواسب المعدنية المحتملة قبل الشروع في عمليات الحفر المكلفة.

نظرًا لأن مجتمعنا يعطي الأولوية بشكل متزايد للطاقة المتجددة ويعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ، فإن الحاجة إلى طرق دقيقة وفعالة لاستكشاف المعادن أصبحت أكبر من أي وقت مضى. ومن خلال تطوير قواعد بيانات للبصمات الميكروبية لمختلف المعادن، يأمل الباحثون في توسيع تطبيق هذه التقنية لتشمل المزيد من المعادن "ذات الصلة بالمناخ".

في حين أن هذه الدراسة تمثل تقدمًا كبيرًا في مجال التنقيب عن المعادن، سيكون من الضروري إجراء المزيد من البحث والتحقق من الصحة لتحديد الإمكانات الكاملة للتحليل الميكروبيولوجي كأداة قياسية في الصناعة. ومع ذلك، فإن هذا النهج المبتكر يحمل وعدًا بإحداث ثورة في طرق التنقيب عن المعادن وفتح الموارد المخفية تحت سطح الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من البحث الذي أجري في جامعة كولومبيا البريطانية؟

الغرض من البحث هو تطوير طريقة لتحديد الرواسب المعدنية المخبأة تحت طبقات التربة. ومن خلال تحليل الحياة المجهرية في التربة، يمكن للباحثين استنتاج وجود المعادن تحت الأرض دون اللجوء إلى تقنيات الحفر المكلفة.

ما هي المؤشرات الميكروبية؟

المؤشرات الميكروبية هي أنواع محددة من الميكروبات أو الاختلافات في النشاط الميكروبي التي تعمل كإشارات لوجود معادن معينة. وفي الدراسة، حدد الباحثون المؤشرات الميكروبية التي كانت مرتبطة بشكل كبير بالكمبرلايت، وهو نوع من الصخور المعروفة باحتوائها على الماس.

ما هي الفوائد المحتملة للتحليل الميكروبيولوجي في التنقيب عن المعادن؟

يمكن أن يوفر دمج التحليل الميكروبيولوجي في عملية التنقيب عن المعادن العديد من المزايا. ويمكنه توفير الوقت والمال لشركات التعدين من خلال توفير معلومات أكثر دقة حول الرواسب المحتملة قبل البدء في عمليات الحفر. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا النهج مع التركيز المتزايد على الطاقة المتجددة وجهود التخفيف من تغير المناخ، لأنه يتيح تحديد المعادن ذات الصلة بهذه المجالات.