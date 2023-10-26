الارتقاء بالمجال: أجهزة الاستشعار الناعمة توسع إمكانيات الروبوتات والأطراف الصناعية

جهاز استشعار ناعم ومرن وحساس بشكل ملحوظ، شارك في تطويره باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) وهوندا، ومن المتوقع أن يحدث ثورة في مجالات الروبوتات والأطراف الصناعية. يعمل هذا المستشعر المبتكر، عند تطبيقه على سطح الأذرع الاصطناعية أو الأطراف الآلية، على تعزيز حساسية اللمس والبراعة، مما يمكّن الآلات من أداء المهام المعقدة بسهولة. علاوة على ذلك، يعزز نسيجها الشبيه بالجلد تفاعلات أكثر أمانًا وواقعية بين البشر والروبوتات، مما يعزز مستويات الثقة والتعاون المتزايدة.

يمتلك المستشعر الناعم، الذي تم تصميمه كجزء من رسالة الدكتوراه الرائدة للدكتور ميرزا ​​ثاقب سروار في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في كلية العلوم التطبيقية بجامعة كولومبيا البريطانية، مجموعة رائعة من القدرات. من خلال استشعار أنواع مختلفة من القوى، يعمل المستشعر على تمكين الأذرع الاصطناعية والروبوتية من التفاعل مع المحفزات اللمسية بدقة وبراعة استثنائيتين. يمكن الآن الإمساك بالأشياء الحساسة مثل البيض أو أكواب الماء والتعامل معها بثقة دون التعرض لخطر التلف أو الحوادث.

يتكون المستشعر بشكل أساسي من مطاط السيليكون - وهي مادة شائعة الاستخدام في السينما لإنشاء تأثيرات جلدية واقعية - وقد تم تصميم المستشعر بدقة لتكرار خصائص التواء والتجاعيد الموجودة في جلد الإنسان. من خلال استخدام المجالات الكهربائية الضعيفة، المشابهة لتلك الموجودة في شاشات اللمس، يمكن لجهاز الاستشعار اكتشاف الأشياء على مسافة بينما يكتشف في الوقت نفسه القوى الموجودة على سطحه وعلى طوله. يعد هذا المزيج الفريد أمرًا بالغ الأهمية للتفاعلات بين الإنسان والروبوت، مما يمكّن الروبوتات من العمل بأمان وفعالية على مقربة من الناس.

لقد أسفرت الجهود التعاونية بين جامعة كولومبيا البريطانية ومعهد أبحاث Frontier Robotics التابع لشركة Honda عن تقنية عملية وقابلة للتطوير. تسمح عملية التصنيع المباشرة للمستشعر بسهولة التوسع، مما يجعل من الممكن تغطية مساحات كبيرة من الأسطح وإنتاج كميات كبيرة. ويؤكد الدكتور جون مادن، الشخصية الرائدة في الدراسة وأستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كولومبيا البريطانية، أن أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي تعمل بسرعة على تحويل الروبوتات إلى كيانات أكثر قدرة وحيوية. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للنمو.

وكما يشير الدكتور مادن، يمتلك جلد الإنسان قدرات استشعار أكبر بكثير مما تسمح به التكنولوجيا الحالية. وتركز الجهود البحثية على سد هذه الفجوة من خلال تحسين أجهزة الاستشعار لمحاكاة تعقيدات اللمسة البشرية، بما في ذلك الكشف عن درجة الحرارة وحتى تقييم الأضرار. علاوة على ذلك، سيلعب تكامل الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في مساعدة الروبوتات على تحديد الأولويات والاستجابة للمعلومات الحسية ذات الصلة. يجب أن يتم تطوير أجهزة الاستشعار المتقدمة وتطور الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب، لتشكيل مستقبل تتعايش فيه الروبوتات وتتعاون بسلاسة مع البشر.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من المستشعر الناعم الذي طوره باحثو جامعة كولومبيا البريطانية وهوندا؟

تم تصميم المستشعر الناعم لتعزيز حساسية اللمس والبراعة في تطبيقات الروبوتات والأطراف الصناعية. فهو يمكّن الآلات من أداء المهام الدقيقة والتفاعل بأمان مع البشر.

كيف يعمل المستشعر الناعم؟

يستخدم المستشعر مجالات كهربائية ضعيفة لاكتشاف الأشياء، على غرار شاشات اللمس، بينما يمتلك أيضًا القدرة على استشعار القوى داخل سطحه وعلى طوله. يسمح هذا المزيج بتفاعلات دقيقة وسريعة الاستجابة.

ما هي المواد المستخدمة في بناء المستشعر؟

ويتكون المستشعر بشكل أساسي من مطاط السيليكون، وهي مادة متعددة الاستخدامات معروفة بمرونتها وتشابهها مع جلد الإنسان.

هل يمكن إنتاج المستشعر الناعم بكميات كبيرة؟

نعم، يمكن تصنيع المستشعر بسهولة وتوسيع نطاقه ليغطي مساحات كبيرة من الأسطح. وهذا يجعل الإنتاج الضخم ممكنًا ويفتح الباب لاعتماده على نطاق واسع في مختلف الصناعات.

كيف يمكن للتقدم في أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي أن يفيد الروبوتات؟

ومن شأن التطورات الإضافية في أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي أن تمكن الروبوتات من تكرار تعقيد اللمسة البشرية، بما في ذلك الكشف عن درجة الحرارة وتقييم الأضرار. ومن شأن هذا التقدم أن يعزز قدراتهم ويجعلهم أكثر استجابة لمحيطهم وتفاعلاتهم البشرية.