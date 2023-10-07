مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

من المقرر أن تطلق وكالة ناسا مهمة Psyche الرائدة الأسبوع المقبل، وهي أول مهمة على الإطلاق مخصصة لدراسة كويكب غني بالمعادن وكشف أسرار الأجرام السماوية الصخرية. تهدف المهمة إلى تقديم رؤى قيمة حول تكوين وتكوين الأجسام في النظام الشمسي.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية Psyche يوم الخميس 12 أكتوبر من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. ووجهتها هي كويكب غني بالمعادن يقع على بعد 2.2 مليار ميل، داخل حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. يقدم هذا الكويكب، المسمى أيضًا Psyche، فرصة فريدة للعلماء للتعمق في تاريخه الجيولوجي والكشف عن تركيبته العنصرية.

إن المركبة الفضائية Psyche، المجهزة بثلاث أدوات علمية متقدمة، مستعدة جيدًا لكشف ألغاز هذا الكويكب الغامض. وسيقوم مقياس المغناطيسية الموجود على متن الطائرة بالبحث عن آثار لمجال مغناطيسي قديم، مما يسلط الضوء على التاريخ المبكر للكويكب. سيساعد مقياس أشعة جاما ومطياف النيوترونات في تحديد العناصر الكيميائية التي يتكون منها الكويكب، مما يوفر معلومات مهمة حول تكوينه. وفي الوقت نفسه، سوف يلتقط المصور متعدد الأطياف معلومات مفصلة حول التركيب المعدني للكويكب وتضاريسه.

بمجرد وصول المركبة الفضائية إلى Psyche، ستقضي ما يقرب من 26 شهرًا في الدوران حول الكويكب، وتجمع ثروة من البيانات من خلال التصوير عالي الدقة والقياسات الأخرى. ستسمح هذه البيانات للعلماء باكتساب فهم أعمق لتاريخ الكويكب وبنيته الداخلية والعمليات المختلفة التي شكلته بمرور الوقت.

ومن خلال كشف أسرار Psyche، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكويكبات الغنية بالمعادن في نظامنا الشمسي. ومن الممكن أن توفر هذه المعلومات أدلة حول المراحل المبكرة من تكوين الكوكب، وتسلط الضوء على العمليات التي شكلت الأجسام الصخرية التي نراها اليوم.

يمثل إطلاق مهمة Psyche علامة فارقة مهمة في استكشافنا للأجرام السماوية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمعرفة حول تكوين وتكوين الأجسام في النظام الشمسي.

المصدر (المصادر): وكالة أنباء شينخوا