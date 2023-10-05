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يعرض متحف تيريل الملكي جمجمة ترايسيراتوبس النادرة

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 5، 2023
يعرض متحف تيريل الملكي جمجمة ترايسيراتوبس النادرة

كشف متحف تيريل الملكي لعلم الحفريات في درومهيلر بكندا عن أحدث معروضاته، وهي جمجمة ترايسيراتوبس متحجرة من أواخر العصر الطباشيري. الجمجمة، الملقبة كالي، هي جمجمة ترايسيراتوبس الأفضل حفظًا والأكثر اكتمالًا التي تم العثور عليها على الإطلاق في كندا. تعد حفريات ترايسيراتوبس شائعة نسبيًا في الولايات المتحدة ولكنها نادرة في كندا، مما يجعل هذا الاكتشاف مهمًا.

أعرب الدكتور كاليب براون، أمين المتحف لعلم الديناصورات النظامية وتطورها، عن سعادته بالإضافة الجديدة إلى مجموعة المتحف. وذكر أن متحف تيريل الملكي لم يكن يمتلك في السابق جمجمة ترايسيراتوبس أصلية.

تم اكتشاف الجمجمة في عام 2014 أثناء أعمال التخفيف من آثار الفيضانات بعد فيضانات عام 2013. وقد تم العثور عليها بالقرب من كالوم كريك، أحد روافد نهر أولدمان. نظرًا لحجمها ووزنها، كان لا بد من استخراج الحفرية في "كتل" ونقلها جوًا إلى درومهيلر. وعلى مدار سبع سنوات، قام الفنيون في المتحف بإعداد الحفرية بعناية للبحث والعرض العام.

وأمضى الفني إيان ماكدونالد 6,500 ساعة في رعاية الحفرية، حيث أزال بدقة 815 كيلوجرامًا من الصخور الصلبة لكشف الجمجمة. يمثل الحجم الكبير والشكل غير المستوي للجمجمة تحديات أثناء عملية المعالجة. وصف ماكدونالد العمل المعقد الذي كان عليه القيام به على كل نتوء، وحفرة، وأخدود في الحفرية.

يبلغ طول جمجمة ترايسيراتوبس ستة أقدام وعرضها خمسة أقدام وهي هشة بشكل لا يصدق. لدعم الجمجمة، كلف المتحف الحدادين في ستراثمور بتسليح معدني مخصص.

يوفر هذا المعرض الرائع للزوار فرصة نادرة لتقدير عظمة وتعقيد ترايسيراتوبس، وهو ديناصور جاب سفوح جنوب غرب ألبرتا منذ أكثر من 68 مليون سنة.

مصادر:

– متحف تيريل الملكي لعلم الحفريات. درومهيلر، كندا

By مامفو بريشيا

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