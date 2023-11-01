رؤى جديدة حول نشاط الشمس غير المسبوق

تشهد البشرية حاليًا حقبة رائعة من المراقبة الدقيقة للشمس، مما يكشف تفاصيل لم تكن مرئية من قبل ويغير فهمنا لهذا الجرم السماوي. على مدى السنوات القليلة الماضية، لعب قمران صناعيان، باركر سولار بروب التابع لناسا، وسولار أوربيتر التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، دورًا حاسمًا في التقاط صور عالية الدقة وجمع البيانات الأساسية.

لقد تغلبت هذه المركبات الفضائية القوية على العواصف الشمسية الشديدة والانفجارات الإشعاعية، مما زود العلماء بثروة من المعلومات التي لا تقدر بثمن حول سلوك الشمس. وقد أذهلت الصور الناتجة الباحثين وأحدثت نقلة نوعية في مجال الفيزياء الشمسية.

يقوم مسبار باركر الشمسي، في مداره الإهليلجي بالقرب من سطح الشمس، بمراقبة دقيقة لإطلاقات الجسيمات والمجالات المغناطيسية، مما يوفر رؤى فريدة للغلاف الجوي للشمس. ومن ناحية أخرى، فإن Solar Orbiter، مع الحفاظ على مسافة أكبر، يلتقط صورًا مفصلة بشكل مذهل بكاميراته عالية الوضوح.

وفي لقاء صدفة في يونيو 2022، سمح القمران الصناعيان للعلماء بقياس السرعة التي ترتفع بها درجات الحرارة من سطح الشمس إلى غلافها الجوي لأول مرة. أظهر هذا التعاون الإمكانات الهائلة للجمع بين البيانات من مصادر متعددة لتعزيز فهمنا للشمس.

علاوة على ذلك، شهد المسبار الشمسي انفجارًا هائلاً على الجانب البعيد من الشمس، مما أثر بشكل مباشر على مسبار باركر الشمسي. ويمثل هذا الحدث، الذي سيحدث في عام 2021، قياسًا رائدًا ويسلط الضوء على أهمية هذه المراقبة الدقيقة.

في سبتمبر 2022، سجلت المركبة الشمسية المدارية أكبر ثوران شمسي في التاريخ. لو كانت الأرض في مسار الثوران، لكان من الممكن أن ينافس حدث كارينغتون المدمر عام 1859، والذي تسبب في أضرار جسيمة لأنظمة التلغراف. تؤكد هذه الأحداث الأخيرة على أهمية المهمة المستمرة لهذه الأقمار الصناعية وثروة المعرفة التي تواصل تقديمها.

مع توقع استمرار عمل كل من Parker Solar Probe وSolar Orbiter حتى عام 2024 على الأقل، وتمويل Solar Orbiter حتى عام 2029، هناك ترقب كبير لمزيد من الاكتشافات الرائعة في مجال الفيزياء الشمسية. إلى جانب مساهمات المراصد الشمسية الأخرى، مثل تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي، فإن فهم البشرية المتزايد للشمس يحمل إمكانات كبيرة لتشكيل مستقبلنا التكنولوجي على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف أحدث مسبار باركر الشمسي والمسبار الشمسي ثورة في فهمنا للشمس؟

التقط هذان القمران الصناعيان صورًا عالية الدقة وجمعا بيانات حيوية عززت بشكل كبير معرفتنا بسلوك الشمس وتكوينها. لقد مكنوا العلماء من مشاهدة الانفجارات الشمسية غير المسبوقة وقياس السرعة التي ترتفع بها درجات الحرارة من سطح الشمس.

2. ما أهمية القياس الأخير لأكبر ثوران شمسي في التاريخ؟

ويعزز قياس هذا الانفجار الشمسي الضخم أهمية المراقبة الدقيقة للشمس والمخاطر المحتملة التي تشكلها على حياتنا المعتمدة على التكنولوجيا. إنه بمثابة تذكير بالقوة التدميرية التي يمكن أن تطلقها الأحداث الشمسية.

3. ما هي المدة المتوقعة لبقاء مسبار باركر الشمسي ومركبة المدار الشمسية قيد التشغيل؟

من المتوقع أن يواصل كل من Parker Solar Probe وSolar Orbiter مهمتيهما حتى عام 2024 على الأقل. ويتم تمويل Solar Orbiter حتى عام 2029، مما يوفر فرصة موسعة لمزيد من الاكتشافات والملاحظات.

4. ما هي المراصد الشمسية الأخرى التي تساهم في فهمنا للشمس؟

بالإضافة إلى مسبار باركر الشمسي والمسبار الشمسي المداري، تعمل مراصد مثل تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي الموجود في ماوي بهاواي على توسيع معرفتنا بالشمس. تقدم هذه المراصد معًا منهجًا شاملاً ومتعدد الأوجه لدراسة نجمنا المركزي.