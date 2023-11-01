العثور على الشخصيات في البراكين: فهم عدم القدرة على التنبؤ بالانفجارات

البراكين، مثل الناس، لها شخصيات فريدة من نوعها. في حين أن بعض البراكين تكون عرضة لثورانات كبيرة، إلا أن البعض الآخر قد يظل هادئًا لعدة قرون. يخصص العلماء وقتًا وجهدًا كبيرًا لفهم هذه الشخصيات البركانية وفك رموز العلامات التحذيرية لثوران وشيك. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسلوك البركاني يجعل التنبؤات الدقيقة للثوران أمرًا صعبًا.

أحد هذه البراكين المثيرة للاهتمام هو كامبي فليغري، الذي يقع بالقرب من نابولي، إيطاليا. حدث آخر ثوران كبير في عام 1538، وقد لوحظ نشاط زلزالي كبير مؤخرًا. يوضح كريستوفر كيلبورن، أستاذ علم البراكين، أنه على الرغم من وجود أوجه تشابه بين الاضطرابات الزلزالية الحالية وفترات الاضطرابات السابقة في الثمانينيات، إلا أن هناك أيضًا اختلافات ملحوظة. وكان الارتفاع الحالي للأرض أبطأ وأطول أمدا. ويقترح كيلبورن وزملاؤه أن هذه التغييرات تشير إلى ضعف قشرة البركان، مما يجعلها أكثر عرضة للتمزق.

ومع ذلك، يؤكد كيلبورن أنه حتى لو حدث تمزق، فإن ذلك لا يضمن حدوث ثوران بركاني. لا يزال سلوك الصهارة غير مؤكد، ويغطي المرصد الموجود في كامبي فليجري مجموعة من النتائج المحتملة، بدءًا من النشاط الزلزالي المتزايد وحتى الثوران الصغير.

يعد فهم الأنظمة البركانية أمرًا صعبًا نظرًا لحجمها الهائل وطبيعتها المعقدة. يمكن أن تمتد الكالديرا، وهي منخفضات كبيرة تشكلت بسبب النشاط البركاني، لأميال. على سبيل المثال، يغطي لونج فالي كالديرا في كاليفورنيا حوالي 10 أميال. تعد كالديرا يلوستون في منتزه يلوستون الوطني أكثر اتساعًا، حيث تبلغ مساحتها 30 ميلاً في 45 ميلاً. على الرغم من أن لونغ فالي كالديرا شهدت أيضًا نشاطًا زلزاليًا متزايدًا في الثمانينيات، إلا أن العلماء أقل قلقًا بشأن حدوث ثوران كبير هناك بسبب المؤشرات التي تشير إلى أن الصهارة الأساسية كانت تبرد.

طور عالم الأبحاث إيتوري بيوندي وزملاؤه طريقة جديدة لجمع بيانات الاستشعار الصوتي باستخدام كابلات الألياف الضوئية لالتقاط لقطات تحت الأرض لـ Long Valley Caldera. واكتشفوا أن الهيكل الصخري الصلب يغطي غرفة الصهارة، ومن المحتمل أن يمنع الانفجارات الكبيرة. وفي حين لا يمكن استبعاد حدوث ثورانات أصغر، يعتقد بيوندي أنه من منظور الثورات البركانية الهائلة، يظل الوضع آمنًا نسبيًا.

التحدي المتمثل في التنبؤ بالانفجارات البركانية ينبع من الخصائص الفريدة لكل بركان. إن فهم ما هو طبيعي بالنسبة لبركان معين يساعد في تحديد العلامات غير الطبيعية. ومع ذلك، فإن أنظمة البراكين متنوعة، وما قد يشير إلى ثوران بركان واحد قد لا ينطبق في مكان آخر. ويواصل العلماء مراقبة البراكين بدقة للكشف عن شخصياتها المميزة وتحسين قدرات التنبؤ بالثوران.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. هل هناك طرق موثوقة للتنبؤ بالانفجارات البركانية؟

يصعب التنبؤ بالانفجارات البركانية بسبب السلوك المتنوع للأنظمة البركانية. ويعتمد العلماء على مراقبة النشاط البركاني وفهم ما هو طبيعي لكل بركان محدد للتعرف على العلامات غير الطبيعية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الدقيقة للثوران بعيدة المنال.

2. ما هي الاختلافات الرئيسية بين الاضطرابات الزلزالية الأخيرة في كامبي فليغري والفترات السابقة؟

وعلى النقيض من فترات الاضطرابات الماضية، فإن عمليات رفع الأرض في كامبي فليجري مؤخرًا كانت أبطأ وأطول أمدًا. وهذا يدل على ضعف محتمل في قشرة البركان وزيادة قابلية التمزق.

3. لماذا تعتبر بعض البراكين أقل عرضة للتعرض للانفجارات الكبرى؟

يمكن لمؤشرات مثل تبريد الصهارة ووجود هياكل صخرية صلبة تغطي حجرة الصهارة أن تقلل من احتمال حدوث ثورانات كبيرة. من الممكن أن تحدث ثورانات أصغر حجمًا، لكن خطر حدوث ثوران بركاني هائل أقل.

4. ما الذي يجعل التنبؤ بالانفجارات البركانية أمرًا صعبًا للغاية؟

تتمتع البراكين بشخصيات فريدة وتظهر سلوكيات مختلفة. يتطلب فهم الخصائص المحددة لكل بركان مراقبة وتحليل مكثفين. بالإضافة إلى ذلك، تتنوع الأنظمة البركانية، مما يجعل من الصعب إنشاء طرق تنبؤ عالمية.