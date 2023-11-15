اكتشاف أنواع جديدة من السحالي المتسابقة في إيران

تم اكتشاف اكتشاف رائد في إيران، حيث حدد فريق من علماء الحيوان وعلماء الأحياء نوعين غير معروفين سابقًا من السحالي المتسابقة. تسلط نتائج هذا البحث الرائع، المنشورة في مجلة Zootaxa المرموقة، الضوء على الخصائص الفريدة لهذه المخلوقات بعيدة المنال ومكانتها ضمن عائلة السحالي المتسابقة.

قبل عدة سنوات، تم رصد مجموعة من السحالي المتسابقة ذات المظهر المميز بالقرب من مدينة تاباس، على بعد حوالي 55 كيلومترًا من طهران. وقد أثار هذا الاكتشاف غير العادي اهتمام فريق متخصص لإجراء تحقيق شامل.

توجه الفريق إلى الموقع الذي شوهدت فيه السحالي لأول مرة وقاموا بتحليل عشر عينات صادفوها بعناية. وبرزت على الفور إحدى السمات المذهلة، وهي أن جميع السحالي عرضت أنماطًا هيروغليفية معقدة على ظهورها، وهو اكتشاف غير مسبوق بين السحالي المتسابقة. وكشف الفحص الإضافي عن مجموعتين متميزتين من السحالي، ولكل منهما أنماط مختلفة قليلاً.

بمتوسط ​​طول يبلغ حوالي 18 سم، تمتزج هذه السحالي بشكل فعال مع بيئتها الصحراوية بفضل ألوانها الفريدة. غالبًا ما يتم ملاحظتها وهي تظل بلا حراك على الصخور أو بقع الرمال، وتندفع أحيانًا تحت الشجيرات القريبة لتبرد أو تبحث عن فريسة. إن حركتها السلسة والسريعة وخفة حركتها هي سمات نموذجية للأنواع التي تعيش في الصحراء.

وبعد الفحص الدقيق، اكتشف الفريق أن كل سحلية تحمل خطوطًا بنية داكنة على ظهرها، تمثل النمط الهيروغليفي الذي لم يكن معروفًا من قبل للعلم. بالإضافة إلى ذلك، كان لديهم ذيول طويلة، تقريبًا ضعف طول أجسادهم، بالإضافة إلى عيون بنية داكنة ومخالب حادة. وأكدت هذه السمات الجسدية المميزة، بالإضافة إلى خصائصها السلوكية، أن السحالي كانت بالفعل نوعًا جديدًا.

بعد تحليل شامل للحمض النووي، حدد الباحثون بشكل قاطع النوعين الجديدين باسم Eremias graphicsa وEremias pseudofasciata، وقد تم تسميتهما على اسم العلامات الفريدة على ظهورهما وانتمائهما إلى مجموعة المتسابقين. يعرض هذا البحث الرائد التنوع الغني للسحالي المتسابقة ويقدم رؤى أساسية حول التاريخ التطوري لهذه المخلوقات الرائعة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي السمات المميزة للسحالي المتسابقة المكتشفة حديثًا؟

ج: تضمنت الخصائص الفريدة للسحالي المكتشفة حديثًا أنماطًا هيروغليفية معقدة على ظهورها، وذيول طويلة، وعيون بنية داكنة، ومخالب حادة.

س: كيف تكيفت السحالي مع بيئتها الصحراوية؟

ج: تمتزج السحالي بسلاسة مع محيطها، وذلك بفضل ألوانها وقدرتها على الجلوس ساكنة على الصخور أو بقع الرمال. كانوا يبحثون أحيانًا عن مأوى تحت الشجيرات لتبريد فريستهم أو التقاطها.

س: ما هي السحالي المتسابق المعروفة؟

ج: تشتهر السحالي المتسابقة بسرعتها، حيث أن بعض الأنواع قادرة على الجري بسرعة تصل إلى 28 كم/ساعة.

س: ما هي الأسماء العلمية التي أعطيت للأنواع الجديدة؟

ج: تم تسمية النوعين المكتشفين حديثًا باسم Eremias graphicsa وEremias pseudofasciata، استنادًا إلى الأنماط الموجودة على ظهورهما وعلاقتهما بمجموعة المتسابقين.