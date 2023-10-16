اكتشاف نجمين نابضين جديدين في NGC 6522

باستخدام التلسكوب الراديوي MeerKAT، حقق فريق من علماء الفلك اكتشافًا مهمًا في العنقود المجري الكروي NGC 6522. لقد اكتشفوا نجمين نابضين معزولين جديدين داخل هذه المجموعة. النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية، ودوارة، تنبعث منها حزم من الإشعاع الكهرومغناطيسي. ركز هؤلاء الفلكيون ملاحظاتهم على العناقيد الكروية، حيث تعتبر هذه المجموعات الكثيفة من النجوم مثالية لتكوين الأجسام الفلكية المختلفة.

أجرى الفريق بقيادة فيديريكو أباتي من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي في بون بألمانيا، بحثًا عن النجوم النابضة الجديدة في NGC 6522 كجزء من مشاريع MeerTIME وTRansients وPulsars with MeerKAT (TRAPUM). NGC 6522 عبارة عن عنقود مجري كروي منهار يقع على بعد حوالي 25,100 سنة ضوئية من الأرض. تبلغ كتلته حوالي 300,000 ألف كتلة شمسية ويقدر عمره بـ 12 مليار سنة، مما يجعله من المحتمل أقدم تجمع نجمي في مجرة ​​درب التبانة.

أبلغ الباحثون عن اكتشاف اثنين من النجوم النابضة المعزولة الجديدة في NGC 6522. وقد أطلقوا على هذه النجوم النابضة اسم PSR J1803−3002E وPSR J1803−3002F. PSR J1803−3002E هو نجم نابض ميلي ثانية معاد تدويره بشكل طفيف (MSP) مع فترة دوران تبلغ حوالي 17.9 ميلي ثانية، ويوجد بالقرب من مركز الكتلة. من ناحية أخرى، PSR J1803−3002F هو نجم نابض بطيء مع فترة دوران تبلغ حوالي 148.1 مللي ثانية، ويقع على مسافة حوالي ثلاثة أنصاف أقطار أساسية من مركز العنقود.

لاحظ الفريق أن فترات دوران هذين النجمين النابضين المكتشفين حديثًا أعلى من تلك الخاصة بالنجوم المعروفة سابقًا في NGC 6522. ووجدوا أيضًا أن العمر المميز لـ PSR J1803−3002F قد يكون أصغر من عمر العنقود.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن أحد النجوم النابضة بالميلي ثانية التي تم تحديدها مسبقًا في NGC 6522، والمسمى PSR J1803−3002C، قد يكون له أحد أصغر الأعمار المميزة بين النجوم النابضة المعروفة في العناقيد الكروية، عند 132 مليون سنة فقط.

يشير وجود كل من النجم النابض البطيء والنجم النابض الشاب المحتمل في NGC 6522 إلى وجود صلة محتملة بين تكوينهما والمرحلة التطورية للعنقود.

يوسع هذا الاكتشاف معرفتنا بالنجوم النابضة في العناقيد الكروية ويوفر مزيدًا من الأفكار حول تكوين وتطور هذه الأنظمة النجمية ذات الكثافة السكانية العالية.

المصدر arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03800)