ناسا تؤجل عمليات السير في الفضاء بسبب تسرب سائل تبريد محطة الفضاء الدولية

قرر مراقبو الطيران في ناسا تأجيل عمليتي سير في الفضاء أثناء قيامهم بمراجعة البيانات المتعلقة بتسرب مبرد المبرد الأخير على الجانب الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS). سيتم إعادة جدولة عملية السير في الفضاء الأولى، التي كان من المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر، والسير في الفضاء الثاني المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر، في وقت لاحق.

حدث تسرب سائل التبريد في 9 أكتوبر في المبرد الاحتياطي لوحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض. ومع ذلك، أكدت ناسا أن المبرد الرئيسي في ناوكا لا يزال يعمل بشكل صحيح ويوفر التبريد الكامل للوحدة دون التأثير على عمليات الطاقم أو المحطة الفضائية. أظهرت مشاهدات الكاميرا الخارجية فقط قطرات سائل التبريد المتبقية.

تم تسليم المبرد الاحتياطي إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2010 على وحدة Rassvet خلال مهمة المكوك الفضائي STS-132. وكان مخصصًا للاستخدام مع وحدة Nauka، التي تم إطلاقها في يوليو 2021 وتم تثبيت المكون في أبريل من هذا العام.

تخطط وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لجعل رواد الفضاء يلتقطون صورًا للمبرد خلال عملية السير في الفضاء الروسية المقررة التالية في 25 أكتوبر. والهدف هو تحديد سبب التسرب وتحديد ما إذا كان من الممكن إصلاح الجهاز في المستقبل. .

ويعد قرار تأجيل عمليات السير في الفضاء إجراءً احترازيًا بينما تقوم ناسا وروسكوزموس بالتحقيق في تسرب سائل التبريد والتأكد من سلامة رواد الفضاء وسلامة المحطة الفضائية. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للسير في الفضاء بمجرد اكتمال عملية المراجعة.

المصادر: ناسا، روسكوزموس