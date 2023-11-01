رواد الفضاء المعينون حديثًا يستعدون للسير في الفضاء الرائد

في تطور مثير لاستكشاف الفضاء، يستعد رائدا الفضاء المتميزان، ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، للشروع في مهمة سير رائدة في الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأربعاء. على الرغم من أن هذه ليست أول عملية سير في الفضاء للسيدات، إلا أنها بمثابة شهادة بارزة على الدور البارز المتزايد للمرأة في استكشاف الفضاء.

الهدف الأساسي من هذا السير الاستثنائي في الفضاء هو تنفيذ أنشطة الصيانة الأساسية في محطة الفضاء الدولية. سيتم تكليف مقبلي وأوهارا بإزالة صندوق إلكتروني يسمى مجموعة الترددات الراديوية من نظام هوائي الاتصالات بالمحطة. يسهل هذا الجهاز المهم تحويل الطاقة الكهربائية إلى موجات راديو، مما يتيح التواصل السلس بين محطة الفضاء الدولية وكوكبنا.

علاوة على ذلك، خلال المهمة، سيحل الثنائي الاستثنائي محل إحدى مجموعات المحامل الاثني عشر الموجودة على المفصل الدوار الشمسي ألفا. تلعب هذه المحامل دورًا حيويًا في ضمان الدوران المناسب للألواح الشمسية للمحطة، مما يسمح لها بتتبع الشمس بشكل فعال أثناء دوران محطة الفضاء الدولية حول الأرض. تعمل هذه الآلية الدقيقة على تحسين جمع وتخزين الطاقة الشمسية، مما يوفر توليد الطاقة اللازمة للمحطة بأكملها.

يُشار إلى أن هذه ستكون أول تجربة سير في الفضاء لكلا الرائدين، مما يزيد من أهمية هذه المناسبة الهامة. يمكن التعرف بسهولة على مقبلي، التي تم تحديدها على أنها عضوة طاقم النشاط خارج المركبة رقم 1، ببدلتها ذات الخطوط الحمراء. من ناحية أخرى، أوهارا، عضو الطاقم رقم 2 خارج المركبة، سيرتدي بدلة غير مميزة.

وبالنظر إلى المستقبل، لدى مديري المحطة خطط لسير في الفضاء مهم آخر يشارك فيه أوهارا ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أندرياس موجنسن. وتهدف هذه المهمة القادمة إلى جمع عينات من الجزء الخارجي للمجمع المداري لتحليلها. يتوق العلماء إلى استكشاف ما إذا كانت الكائنات الحية الدقيقة قادرة على تحمل الظروف القاسية في الفضاء الخارجي.

مع استمرار توسيع حدود الاستكشاف البشري، فإن عمليات السير في الفضاء هذه لا تساهم فقط في الصيانة المستمرة والوظائف لمحطة الفضاء الدولية ولكنها توفر أيضًا بيانات لا تقدر بثمن لفهم الوجود المحتمل للحياة خارج كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

1. كم عدد عمليات السير في الفضاء التي قامت بها النساء في التاريخ؟

كانت هناك أربع عمليات سير في الفضاء لنساء فقط في التاريخ، بما في ذلك المهمة القادمة مع رائدي الفضاء ياسمين مغبيلي ولورال أوهارا.

2. ما هو الهدف الأساسي للسير في الفضاء القادم؟

الهدف الأساسي من السير في الفضاء هو إجراء أنشطة الصيانة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، بما في ذلك إزالة صندوق الإلكترونيات واستبدال مجموعة محمل التدحرج.

3. ما هو الدور الذي تلعبه مجموعات محامل الدوران في محطة الفضاء الدولية؟

تعتبر مجموعات المحامل المتدحرجة حيوية للدوران الصحيح للصفائف الشمسية للمحطة، مما يسمح لها بتتبع الشمس بشكل فعال أثناء دوران محطة الفضاء الدولية حول الأرض.

4. ما هو الغرض من السير في الفضاء في المستقبل بمشاركة لورال أوهارا وأندرياس موجينسن؟

وتهدف المهمة القادمة إلى جمع عينات من الجزء الخارجي لمحطة الفضاء الدولية لتحليل ما إذا كانت الكائنات الحية الدقيقة يمكنها البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية للفضاء الخارجي.

5. كيف تساهم عمليات السير في الفضاء هذه في فهمنا للحياة خارج الأرض؟

ومن خلال تخطي حدود الاستكشاف البشري وجمع بيانات لا تقدر بثمن، توفر عمليات السير في الفضاء هذه رؤى مهمة حول احتمال وجود حياة خارج كوكبنا.