وجدت دراسة جديدة زيادة في مناقشة تغير المناخ على تويتر في أعقاب الأعاصير

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيتي بلندن أن مستخدمي تويتر في المناطق المتضررة من الأعاصير الكبرى يشاركون في مناقشات تغير المناخ بنسبة تصل إلى 200٪ بشكل متكرر في الأسابيع التي تلي الأحداث المناخية القاسية. تسلط النتائج، التي نشرت في مجلة PLOS Climate ذات الوصول المفتوح، الضوء على كيفية تأثر الخطاب العام المحيط بتغير المناخ بالكوارث الطبيعية.

ومن أجل التحقيق في تأثير الأعاصير على مناقشة تغير المناخ، قام الباحثون بتحليل 65 مليون مشاركة على تويتر تتعلق بـ 18 إعصارًا كبيرًا في شمال الأطلسي بين عامي 2010 و2020. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بفحص 240 ألف مقال إخباري مرتبط بهذه التغريدات التي ذكرت تغير المناخ. . تم تقييم موثوقية هذه المقالات باستخدام NewsGuard، وهو مقيم موثوقية الوسائط.

ووجدت الدراسة أن الأعاصير تعمل كمحفزات للمحادثات المكثفة عبر الإنترنت حول تغير المناخ. زادت التغريدات المحددة جغرافيًا في الولايات المتضررة من الأعاصير بنسبة تتراوح بين 80% و200% مقارنة بمستوى خط الأساس. ومع ذلك، لم تتم ملاحظة هذه الزيادة إلا في مناطق محددة، وعادت المناقشة إلى مستويات خط الأساس في غضون شهرين.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن مصادر الأخبار غير الموثوقة تميل إلى استخدام مصطلح "الاحتباس الحراري" وغالبًا ما تشير إلى نظريات المؤامرة المحيطة بتلاعب حكومة الولايات المتحدة بالأعاصير من خلال جهاز إرسال لاسلكي.

في حين أنه من المهم ملاحظة أن مستخدمي تويتر قد لا يمثلون عامة السكان بشكل كامل، فإن هذه الدراسة تعزز فائدة المنصة في دراسة التصور العام. تشير النتائج إلى أن المخاوف المحلية بشأن تغير المناخ في أعقاب الأعاصير قد تكون مؤقتة. يؤكد البروفيسور أندريا بارونشيلي، المؤلف المشارك، على أهمية هذا البحث، مشيرًا إلى أن الوعي المتزايد في الأسابيع التالية للإعصار يوفر فرصة لواضعي السياسات للتعامل مع الجمهور فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة بين الظواهر الجوية المتطرفة والوعي العام بتغير المناخ، مما يعزز فهمنا لكيفية تشكيل الكوارث الطبيعية لخطاب تغير المناخ.

أكثر أسئلة متكررة

1. كيف أجريت الدراسة؟

وقام الباحثون بتحليل 65 مليون مشاركة على تويتر تتعلق بـ 18 إعصارًا كبيرًا في شمال الأطلسي من عام 2010 إلى عام 2020. كما قاموا بفحص 240 ألف مقال إخباري مرتبط بهذه التغريدات التي ذكرت تغير المناخ وقاموا بتقييم موثوقيتها باستخدام NewsGuard.

2. ماذا وجدت الدراسة؟

ووجدت الدراسة أن مستخدمي تويتر في المناطق المتضررة من الأعاصير ناقشوا تغير المناخ بنسبة تصل إلى 200٪ بشكل متكرر في الأسابيع التي تلت الأحداث الجوية القاسية. ومع ذلك، لم تتم ملاحظة هذه الزيادات إلا في مناطق محددة وعادت إلى مستويات خط الأساس في غضون شهرين.

3. كيف ساهمت مصادر الأخبار غير الموثوقة في المناقشة؟

وفقًا للباحثين، تميل مصادر الأخبار غير الموثوقة إلى استخدام مصطلح "الاحتباس الحراري" وغالبًا ما تشير إلى نظريات المؤامرة فيما يتعلق بتلاعب حكومة الولايات المتحدة بالأعاصير من خلال جهاز إرسال لاسلكي.

4. هل يمثل مستخدمو تويتر عامة السكان؟

من المهم ملاحظة أن مستخدمي تويتر قد لا يمثلون عموم السكان بشكل كامل. إلا أن الدراسة تؤكد على فائدة المنصة في دراسة الإدراك العام.