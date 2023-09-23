أنماط التغذية غير المنتظمة للثقوب السوداء والسلوك الغريب للكوازارات المتغيرة المظهر

يمكن لنموذج ثلاثي الأبعاد حديث لنمط تغذية الثقب الأسود أن يسلط الضوء على السلوك الغامض للكوازارات المتغيرة المظهر. على عكس معظم المجرات التي تتطور ببطء، تتمتع النجوم الزائفة ذات الشكل المتغير بقدرة فريدة على تشغيل وإيقاف نفاثاتها الإشعاعية في غضون سنوات أو حتى أشهر، مما أسر علماء الفيزياء الفلكية منذ اكتشافها في عام 3.

تتواجد النجوم الزائفة، أو المصادر الراديوية شبه النجمية، في مراكز المجرات الشابة وتصدر إشعاعًا أكثر سطوعًا بمقدار 27 تريليون مرة من شمسنا. وهي تتألف من ثقب أسود هائل وقرصه التراكمي، وهو عبارة عن كتلة دوامية من الغاز والغبار يستهلكها الثقب الأسود.

افترضت النماذج السابقة أن المادة الموجودة في القرص التراكمي تدور حول الثقب الأسود بطريقة منظمة، على غرار نزول الماء في المصرف. ويعتقد أن هذه العملية تستغرق عشرات الآلاف من السنين أو أكثر. ومع ذلك، فإن الدراسة الأخيرة التي أجراها عالم الفيزياء الفلكية نيك كاز في جامعة نورث وسترن تحدت هذا الافتراض.

أنشأ الفريق نموذجًا حاسوبيًا ثلاثي الأبعاد لثقب أسود دوار تم محاذاته بشكل غير صحيح مع قرص التراكم الخاص به، مما أدى إلى ظواهر غير متوقعة. وبدلاً من أن يتصرف مثل قاعدة البيتزا الدوارة، فإن قرص التراكم مشوه وممزق، مكونًا قرصًا فرعيًا داخليًا وقرصًا خارجيًا، كل منهما يدور بميل مختلف يشبه الجيروسكوب.

نتج انقسام القرص هذا عن دوران الثقب الأسود الذي أدى إلى تشويه الزمكان المحيط به، وهي عملية تُعرف باسم سحب الإطار. يبذل سحب الإطار قوة أكبر على المواد القريبة من الثقب الأسود وقوة أضعف على المواد البعيدة، مما يتسبب في انفصال القرص الفرعي الداخلي ويصبح أكثر عرضة للحركة.

يؤدي اصطدام هذين القرصين بزوايا غريبة إلى توليد صدمات، حيث تتساقط تيارات من القرص الخارجي على القرص الفرعي الداخلي، مما يؤدي إلى تسريع عملية التغذية في الثقب الأسود. تدفع الكتلة الإضافية القرص الداخلي نحو الثقب الأسود، والذي بدوره يسحب الغاز من المنطقة الخارجية لتجديد المنطقة الداخلية.

من المحتمل أن يفسر هذا النموذج الجديد السطوع والتعتيم السريع الذي لوحظ في الكوازارات ذات المظهر المتغير. لا يمكن لنظرية القرص التراكمي الكلاسيكية أن تأخذ في الاعتبار مثل هذه الاختلافات الجذرية، لكن عمليات المحاكاة التي أجريت في هذه الدراسة تتوافق مع السلوك المرصود. يوفر تدمير المناطق الداخلية للقرص تفسيرًا محتملاً لأنماط التغذية غير المنتظمة للثقوب السوداء وتأثيرها على سلوك النجوم الزائفة.

المصدر: مجلة الفيزياء الفلكية