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باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يجمعون بين الالتواءات وأشباه البلورات، مما يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة في الموصلية الفائقة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يجمعون بين الالتواءات وأشباه البلورات، مما يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة في الموصلية الفائقة

حقق الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقدمًا مثيرًا في دراسة أشباه البلورات من خلال دمجها مع تقنية تسمى تويسترونيكس. أشباه البلورات هي فئة فريدة من المواد التي تظهر أنماطًا وخصائص غير عادية في مكان ما بين البلورة والمواد غير المتبلورة. يقدم البحث، الذي نشر في مجلة Nature، منصة مرنة جديدة لدراسة أشباه البلورات واستكشاف تطبيقاتها المحتملة.

تعتمد الدراسة على مجال الإلكترونيات الملتوية، الذي يتضمن تكديس طبقات رقيقة من المواد ذريًا فوق بعضها البعض ولفها بزاوية طفيفة لإنشاء شبكة تموج في النسيج الفائقة. وهذا النمط له تأثير كبير على سلوك الإلكترونات ويمكن أن يؤدي إلى ظهور ظواهر مثيرة للاهتمام. لقد نجحت Twistronics بالفعل في إنشاء مواد كمومية جديدة ذات خصائص فريدة.

في هذا البحث، قام الفريق بتكديس ثلاث صفائح من الجرافين فوق بعضها البعض، وقاموا بلف اثنتين من الصفائح بزوايا مختلفة. وأدى ذلك إلى خلق شبه بلوري، وهي مادة ذات نمط معقد وغير منتظم من الذرات. كانت دراسة أشباه البلورات وفهمها صعبة بسبب صعوبة إنتاجها.

ومن خلال الجمع بين الإلكترونيات الملتوية وأشباه البلورات، فتح الباحثون إمكانيات جديدة لاستكشاف الموصلية الفائقة وغيرها من الظواهر الغريبة. الموصلية الفائقة هي ظاهرة حيث يمكن للإلكترونات أن تتدفق عبر مادة ذات مقاومة صفرية، مما يؤدي إلى أجهزة إلكترونية عالية الكفاءة. لقد كان فهم الموصلية الفائقة وتسخيرها هدفًا طويل الأمد في مجال الإلكترونيات.

لا يوفر هذا البحث رؤى جديدة حول أشباه البلورات فحسب، بل يوضح أيضًا إمكانات التويسترونات كأداة متعددة الاستخدامات لإنشاء ودراسة المواد الرقيقة ذريًا. يمكن أن يكون للخصائص والسلوكيات الفريدة لهذه المواد آثار كبيرة على التقدم التكنولوجي المستقبلي.

مصادر:
- باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يجمعون بين الإلكترونيات الملتوية وأشباه البلورات لدراسة الظواهر الغريبة - أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
- ورقة بحثية في مجلة Nature: "الموصلية الفائقة في الجرافين ثلاثي الطبقات الملتوية تم تثبيتها بواسطة اضطراب الشبكة المخمد"
– Twistronics – مسرد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
– أشباه البلورات – مسرد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

By غابرييل بوتا

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