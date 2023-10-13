أطلقت شركة Vega Rocket بنجاح قمرين صناعيين رئيسيين في مهمة VV23

تم إطلاق مهمة VV23 من Vega، منصة الإطلاق الخفيفة المقدمة من Arianespace، بنجاح في الساعة 1:36 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 9 أكتوبر من مركز غيانا الفضائي. هذه المهمة، وهي خامس مهمة مشتركة للأقمار الصناعية الصغيرة (SSMS) من قبل Arianespace منذ سبتمبر 2020، حملت حمولتين رئيسيتين: Theos 2، وهو قمر صناعي لرصد الأرض أنشأته شركة Airbus Defense and Space لصالح وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء التايلاندية (GISTDA)، و القمر الصناعي للأرصاد الجوية تريتون التابع لوكالة الفضاء التايوانية (TASA).

إلى جانب هذين القمرين الصناعيين الأساسيين، كان هناك عشرة أقمار صناعية مكعبة على متن صاروخ Vega، بما في ذلك القمر الصناعي الفرنسي N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre)، الذي طورته شركة Cnes وشركة Toulouse الناشئة U-Space. كما دعمت المفوضية الأوروبية العديد من المهام في هذا الإطلاق، بما في ذلك Anser Leader، وAnser Follower 1 و2 (المكعبات الإسبانية)، وCSC/Syndeo 1 و2 (المكعبات الهولندية)، وEstCube 2 (مكعبات الطلاب الإستونية).

استغرقت رحلة المراحل الثلاث الأولى لصاروخ فيغا ما يزيد قليلاً عن 6 دقائق، أعقبها اشتعال المرحلة العليا من أفوم لحقن القمرين الصناعيين الرئيسيين على ارتفاع 601 كيلومتر. انفصلت الأقمار الصناعية العشرة المكعبة عن موزع SSMS بعد اشتعالها مرتين أخريين، بعد حوالي 43 دقيقة و58 ثانية من الإقلاع. أخيرًا ، خرج اشتعال Avum الخامس من مدار المسرح.

ومع نجاح مهمة VV23، عادت فيغا إلى الطيران بعد فشل مهمتها التجارية الأولى في ديسمبر 2022. وكانت هذه المهمة أيضًا بمثابة الإطلاق الثالث والأخير لشركة Arianespace في عام 2023. وكانت الرحلة قبل الأخيرة للنسخة الأصلية من Vega، والتي تم تشغيلها في فبراير 2012. ومن المتوقع أن تتم الرحلة النهائية للإصدار الأول من Vega في أبريل 2024، يليها تقديم Vega C في الربع الرابع.

مصادر:

- أريان سبيس

- إيرباص للدفاع والفضاء

– وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء (GISTDA)

– وكالة الفضاء التايوانية (TASA)

- سينيس

– يو سبيس

- وكالة الفضاء الأوروبية