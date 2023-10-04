صاروخ أرتميس مون التابع لناسا يبدأ التشغيل التجريبي للمحركات الجديدة

من المقرر أن تبدأ وكالة ناسا في اختبار المحركات التي ستعمل على تشغيل صاروخها Artemis Moon، مما يمثل علامة فارقة مهمة في تطوير البرنامج. يستخدم صاروخ أرتميس المكونات المتبقية من برنامج مكوك الفضاء المتقاعد، بما في ذلك المحركات الرئيسية لمكوك الفضاء (SSMEs). ومع ذلك، لا يمكن إعادة استخدام هذه المحركات في Artemis ويجب استبدالها.

ولمعالجة هذه المشكلة، تعاقدت وكالة ناسا مع شركة Aerojet Rocketdyne لإعادة إنتاج محرك RS-25، والذي سيتم استخدامه في صاروخ Artemis. تم تصميم المحركات الجديدة لتكون أقوى وأرخص في الإنتاج من سابقاتها من مكوكات الفضاء. ستحتاج المحركات أيضًا إلى الحصول على شهادة للاستخدام في الفضاء، وستلعب الاختبارات القادمة دورًا حاسمًا في الحصول على هذه الشهادة.

وستنطلق مهمة أرتميس الأولى في عام 2022، وستستخدم المهمات الثلاث التالية أيضًا محركات معدلة من برنامج المكوك الفضائي. سيتم تعديل هذه المحركات لتعمل بنسبة 109 بالمائة من مستواها المقدر. من ناحية أخرى، ستكون محركات RS-25 الجديدة قادرة على العمل بنسبة 111 بالمائة وسيتم اختبارها بنسبة 113 بالمائة لمزيد من هامش الأمان.

الاختبار الأولي، المقرر إجراؤه في 5 أكتوبر، سيعمل على تشغيل محرك التطوير E0525 بقوة 111 بالمائة لمدة 550 ثانية. ومن المقرر أيضًا إجراء اختبار أطول مدته 650 ثانية، إلى جانب اختبار المحورين للتأكد من قدرة المحرك على الدوران بشكل صحيح. بشكل عام، تهدف سلسلة الاختبار إلى تجميع 6,350 ثانية من وقت الإطلاق. وفي حالة النجاح، سيتم إعطاء الضوء الأخضر لإنتاج 24 محركًا جديدًا من طراز RS-25 باستخدام التصميم الجديد.

بالإضافة إلى المحركات، تواجه ناسا أيضًا تحديات في الحصول على مكونات أخرى لبرنامج أرتميس. ستحتاج معززات الصواريخ الصلبة (SRBs)، المستمدة من أجزاء المكوك الفضائي، إلى الاستبدال بعد Artemis 8. وستتطلب وحدة الخدمة الأوروبية (ESM) أيضًا نظام دفع جديدًا بدءًا من ESM-7.

تعتبر هذه الاختبارات في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا حاسمة لتقدم برنامج أرتميس. يعد التطوير الناجح لمحرك RS-25 الجديد أمرًا حيويًا للرحلات المستقبلية لصاروخ Artemis. ومع التقدم المستمر، تهدف ناسا إلى تمهيد الطريق لمهمات استكشاف الفضاء المستدامة وبأسعار معقولة.

مصادر:

– برنامج أرتميس لناسا

– ايروجيت روكيتداين