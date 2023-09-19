علماء فلك أتراك يدرسون العنقود المفتوح NGC 2509 باستخدام بيانات غايا

باستخدام بيانات من القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أجرى علماء الفلك من جامعة إسطنبول دراسة على المجموعة المفتوحة NGC 2509، مما يوفر نظرة ثاقبة لمعلماتها الهيكلية والفيزيائية الفلكية. العناقيد المفتوحة هي مجموعات من النجوم التي ترتبط ببعضها البعض بجاذبية فضفاضة وتتشكل من نفس السحابة الجزيئية العملاقة. NGC 2509، التي تقع في كوكبة Puppis، هي عبارة عن عنقود مفتوح متوسط ​​العمر لم تتم دراسته بشكل جيد، ولا تزال العديد من خصائصه غير مؤكدة. للتحقيق في NGC 2509، قام علماء الفلك بتحليل البيانات الفلكية والضوئية من إصدار بيانات Gaia 3. وفصلوا أعضاء العنقود عن نجوم الحقل وحددوا معلمات أساسية أكثر دقة لـ NGC 2509.

وجدت الدراسة أن NGC 2509 لديه متوسط ​​حركة صحيحة تبلغ -2.72 و0.8 ماس/سنة في الصعود الأيمن والانحراف، على التوالي. وتبلغ المسافة المقدرة له حوالي 8,200 سنة ضوئية، وعمره على الأرجح 1.5 مليار سنة. يبلغ نصف القطر الحدي للعنقود حوالي 16.7 سنة ضوئية، ويبلغ الاحمرار 0.1 ملغ. تم قياس معدن NGC 2509 عند مستوى 0.0152 dex، وتبلغ كثافته النجمية المركزية حوالي 32.33 نجم/أركمين².

يعد توسيع قائمة العناقيد المجرية المفتوحة المعروفة ودراستها بالتفصيل أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فهمنا لتكوين وتطور مجرتنا. تساهم هذه الدراسة في معرفة NGC 2509 وتوفر معلومات قيمة حول خصائصه. سيستمر المزيد من البحث والدراسة للمجموعات المفتوحة في الكشف عن المزيد حول الطبيعة المعقدة لكوننا.

مصادر:

– ت. يونتان وآخرون، المعلمات الفيزيائية الفلكية للتجمع المفتوح NGC 2509، arXiv (2023).

- علماء فلك أتراك يحققون في العنقود المفتوح NGC 2509 (2023، 19 سبتمبر) تم استرجاعه في 19 سبتمبر 2023 من [المصدر]