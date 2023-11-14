مأساة زورق القطر: استمرار التحقيق مع نقل السفينة المنقلبة

قامت السلطات بنقل زورق القطر المنقلب الذي أدى بشكل مأساوي إلى وفاة مشغله الشهر الماضي قبالة ساحل فانكوفر. وأكد مجلس سلامة النقل (TSB) أن السفينة، التي تحمل اسم Green Hornet، تم نقلها إلى Mill Bay في 14 نوفمبر، بهدف جمع المزيد من المعلومات حول الظروف التي أدت إلى الحادث.

صرح هوغو فونتين، منسق العلاقات الإعلامية في مكتب تقييس الاتصالات: "يعد نقل القاطرة إلى ميل باي جزءًا من عملية التحقيق المستمرة". ومن خلال الحصول على معلومات إضافية من السفينة، يأمل المحققون في الحصول على مزيد من الأفكار حول الأحداث التي أدت إلى الانقلاب.

في 23 أكتوبر، تم إطلاق نداء استغاثة لتنبيه مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في فيكتوريا بشأن انقلاب القارب بالقرب من مدخل الخليج الإنجليزي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها خفر السواحل وفرق الإنقاذ الأخرى، لم يتم تحديد موقع السفينة على الفور. ومن المؤسف أن العامل البالغ من العمر 61 عامًا، والذي كان الشاغل الوحيد، فقد حياته في الحادث.

ذكرت RCMP في البداية أن أحد المارة انتشل جثة الرجل من الشاطئ. يشير التحقيق إلى أن الرياح القوية والمياه المضطربة لعبت على الأرجح دورًا مهمًا في الانقلاب.

يتعاون مكتب تقييس الاتصالات مع RCMP وWorkSafeBC لإجراء تحقيق شامل في الحادث. ومع انتعاش Green Hornet، يأملون في استخلاص بيانات قيمة من شأنها تسليط الضوء على سبب الانقلاب وتحسين إجراءات السلامة في الصناعة البحرية.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا حدث لقارب القطر المنقلب قبالة فانكوفر الشهر الماضي؟

ج: انقلبت القاطرة مما أدى إلى وفاة سائقها.

س: لماذا تم نقل السفينة إلى خليج ميل؟

ج: تمت عملية النقل لجمع معلومات إضافية حول القاطرة وللمساعدة في التحقيق.

س: كيف حدثت الحادثة؟

ج: من المحتمل أن تكون الرياح القوية والمياه المضطربة قد ساهمت في الانقلاب.

س: من يشارك في التحقيق؟

ج: يقوم مجلس سلامة النقل، وRCMP، وWorkSafeBC بإجراء التحقيق بشكل تعاوني.