مجلس سلامة النقل يجري تحقيقًا في غرق زورق قطر بالقرب من جامعة كولومبيا البريطانية

دخل التحقيق في غرق سفينة القطر Green Hornet مؤخرًا بالقرب من جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) مرحلة جديدة، حيث وصل محققون من مجلس سلامة النقل (TSB) إلى Mill Bay لجمع المزيد من المعلومات حول السفينة. وكانت القاطرة، التي سقطت قبالة بوينت جراي في 23 أكتوبر، قد أصدرت نداء استغاثة قبل أن تغرق.

وبينما لا يزال التحقيق مستمرًا، تشير النتائج الأولية إلى أن المشغل كان بمفرده على متن السفينة وقت وقوع الحادث، ولحسن الحظ، لم يصب أي شخص آخر. انتشلت شرطة RCMP التابعة للجامعة جثة على تاور بيتش، وحدد خفر السواحل موقع السفينة الغارقة في المنطقة المحيطة.

العوامل التي ساهمت في الغرق، كما حددها مكتب تقييس الاتصالات، تشمل الرياح القوية بشكل استثنائي وظروف المياه المضطربة. تعتبر هذه الظروف الجوية السيئة اعتبارات مهمة في فهم الحادث. وسيجري مكتب تقييس الاتصالات مزيدًا من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل إضافية لعبت دورًا في الحادث.

لقد كان السكان والسلطات القريبة من جامعة كولومبيا البريطانية داعمين وصبورين طوال هذه العملية، وينتظرون بفارغ الصبر نتائج التحقيق. يمثل وصول TSB إلى Mill Bay خطوة مهمة إلى الأمام في الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث المأساوي.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو مجلس سلامة النقل (TSB)؟

ج: مجلس سلامة النقل هو وكالة مستقلة تجري تحقيقات في حوادث وأحداث النقل في كندا.

س: ما هو دور الشرطة الملكية الكندية وخفر السواحل في هذا التحقيق؟

ج: تساعد شرطة RCMP التابعة للجامعة وخفر السواحل في التحقيق من خلال انتشال الجثة وتحديد موقع السفينة الغارقة، على التوالي.

س: هل هناك أي عوامل محتملة أخرى غير الظروف الجوية التي يتم أخذها في الاعتبار؟

ج: بينما يُعتقد أن الظروف الجوية لعبت دورًا مهمًا في الحادث، فإن مكتب تقييس الاتصالات سيجري مزيدًا من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك أي عوامل إضافية ساهمت في الغرق.

س: متى يمكننا أن نتوقع المزيد من المعلومات حول التحقيق؟

ج: مع استمرار التحقيق، سيصدر مكتب تقييس الاتصالات تحديثات عند توفر معلومات جديدة. ترقبوا المزيد من التطورات.