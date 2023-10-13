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توصلت الدراسة إلى أن الحيوانات المنوية للتواتارا أسرع وأطول من الحيوانات المنوية البشرية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 13، 2023
توصلت الدراسة إلى أن الحيوانات المنوية للتواتارا أسرع وأطول من الحيوانات المنوية البشرية

اكتشف باحثون من جامعة فيكتوريا في ويلينغتون أن الحيوانات المنوية للتواتارا أطول بثلاث مرات وأسرع من الحيوانات المنوية البشرية. يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في بقاء أنواع التواتارا. ووجدت الدراسة، التي فحصت العادات الإنجابية للزواحف القديمة، أن ذكر التواتارا ليس لديه أعضاء تناسلية مثل الثدييات. وبدلاً من ذلك، تقوم أزواج التزاوج بفرك مذرقها معًا.

وبحسب سارة لامار، الباحثة الزائرة ومؤلفة المشروع، فإن هذا النقص في الأعضاء التناسلية قد يفسر سبب سرعة الحيوانات المنوية للتواتارا. يفترض لامار أن الحيوانات المنوية تحتاج إلى التحرك بسرعة للوصول إلى الجهاز التناسلي الأنثوي من خارج المذرق. تعتبر حيوانات التواتارا، التي توصف بأنها "خيطية" وتشبه الحيوانات المنوية لدى الطيور، أطول بكثير من الحيوانات المنوية البشرية.

على الرغم من الحجم المثير للإعجاب وسرعة الحيوانات المنوية للتواتارا، إلا أن معدلات المواليد لدى الزواحف منخفضة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عقم الذكور وعادات وضع البيض النادرة لدى الإناث. فقط 20% من الذكور قادرون على تأمين رفيقة بسبب المنافسة بين السكان. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تلد الإناث كل أربع سنوات فقط.

وتأمل لامار أن يساعد بحثها في زيادة أعداد التواتارا في البرية وفي الأسر. يمكن أن يساعد فهم خصوبة ذكور التواتارا في اتخاذ قرارات مستنيرة عند نقل الأفراد أو إنشاء مجموعات سكانية جديدة. ومن خلال تحديد الذكور الأصحاء والخصبين، يمكن أن تكون جهود الحفظ أكثر فعالية.

تم إدراج التواتارا حاليًا على أنها "آثار معرضة للخطر" وتوجد في 32 جزيرة في البرية. تشمل التهديدات التي تهدد بقائها الجرذان والفئران وتدمير الموائل والصيد الجائر وانخفاض التنوع الجيني. وباعتبارها آخر الناجين من الزواحف من عصر الديناصورات، تلعب التواتارا دورًا حاسمًا في النظام البيئي ويمكن أن تعيش حتى 100 عام في بعض الحالات.

مصادر:
– جامعة فيكتوريا في ولنجتون – بحث حول الحيوانات المنوية للتواتارا
– 1 أخبار

By روبرت أندرو

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