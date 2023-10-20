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تشير دراسة جديدة إلى أن جوهر الأرض قد يكون متسربًا

Byروبرت أندرو

أكتوبر 20، 2023
تشير دراسة جديدة إلى أن جوهر الأرض قد يكون متسربًا

وجد الباحثون الذين أجروا دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature أدلة على أن جوهر الأرض يمكن أن يتسرب. وركزت الدراسة على تدفقات الحمم البركانية القديمة من جزيرة بافين في أرخبيل القطب الشمالي بكندا، والتي تحتوي على أعلى نسب الهيليوم 3، والهيليوم 4، ونظير آخر نادر تم اكتشافه على الإطلاق في الصخور البركانية الأرضية.

تشير المستويات المرتفعة من الهيليوم 3 إلى أن تدفقات الحمم البركانية تنشأ من أعماق قلب الأرض. على الرغم من أن الآلية الدقيقة لكيفية حدوث هذا التسرب لا تزال غير واضحة، إلا أن هناك فرضية مفادها أن كميات ضئيلة من العناصر النادرة، مثل الهيليوم 3، يمكن أن تتسرب من قلب الأرض وتنتقل إلى سطح الأرض.

يعتمد هذا الاكتشاف على المعرفة السابقة بوجود الهيليوم 3 في صخور جزيرة بافين. ومع ذلك، أراد الباحثون تحديد مدى ارتفاع المستويات مقارنة بالتقارير السابقة، مما يدعم بشكل أكبر احتمال حدوث تسرب أساسي.

ولحسن الحظ، لا يبدو أن هذا التسرب خطير حاليًا. وتوصل الباحثون إلى عدم وجود ما يكفي من ذرات الهيليوم-3 في الصخور لتشكل تهديدًا، وبما أن الهيليوم-3 هو غاز نبيل، فإنه لا يتفاعل كيميائيًا مع العناصر الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة التي تصل فيها تدفقات الحمم البركانية إلى جزيرة بافين بعيدة للغاية، مما يقلل من خطر تعرض الإنسان لها.

يثير اكتشاف تسرب محتمل في قلب الأرض تساؤلات مثيرة للاهتمام حول فهمنا للعمل الداخلي للكوكب. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لكشف الغموض المحيط بهذه الظاهرة وتحديد آثارها على قلب الأرض.

مصادر:
– الطبيعة (مجلة)
- مصدر الصورة: ماريانا إيانوفسكا/أدوبي

By روبرت أندرو

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