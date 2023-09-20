ظهرت مخاوف بشأن مهمة Aditya L1 الهندية وسط مخاطر العواصف الشمسية

أثار إصدار ناسا مؤخرًا لمقطع فيديو مرعب يعرض سحابة القذف الكتلي الإكليلي (CME) القوية مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي قد تواجهها مهمة Aditya L1 الهندية. بينما تنتظر منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بفارغ الصبر نجاح مهمتها الشمسية، Aditya L1، فإن الخبراء يقارنون التحديات التي تواجهها مهمة Parker Solar Probe التابعة لناسا.

لقد لعب مسبار باركر الشمسي التابع لناسا دورًا فعالًا في تقديم رؤى قيمة حول التأثيرات الضارة للعواصف الشمسية. وقد أسفرت مواجهاته القريبة من الشمس عن بيانات مهمة عن الظواهر الشمسية، مما ساهم في فهم أفضل لآثارها على الأرض. تكشف الملاحظات الأخيرة أن هذه العواصف الشمسية يمكن أن تؤثر على المناخ وتؤدي إلى ظهور الشفق القطبي حول المناطق القطبية.

على الرغم من نجاحه في الإبحار عبر عاصفة شمسية قوية وجمع بيانات شمسية مهمة، فقد سلط مسبار باركر الشمسي الضوء على المخاطر المحتملة التي تواجهها بعثات المسبار الفضائي. مع توجه Aditya L1 إلى نقطة Lagrange 1، حيث ستقوم بدراسة الشمس، ظهرت مخاوف من أنها قد تواجه تحديات مماثلة.

وتؤدي الانبعاثات الإكليلية، وهي انفجارات هائلة من الغلاف الجوي الخارجي للشمس، إلى تحفيز الطقس الفضائي، مما يشكل مخاطر على الأقمار الصناعية، وتقنيات الاتصالات، وشبكات الطاقة على الأرض. يهدف مسبار باركر الشمسي إلى تحليل ما إذا كانت الانبعاث الإكليلية الإكليلية قادرة على التفاعل مع الغبار الكوكبي والتنبؤ بأنماط الطقس الفضائي لحماية كوكبنا والأنشطة البشرية والأقمار الصناعية.

يلعب الغبار بين الكواكب، الموجود بالقرب من كواكب مثل الأرض، دورًا حاسمًا في فهم السرعة التي تنتقل بها الانبعاث الإكليلي من الشمس إلى الأرض، مما يتيح التنبؤ بشكل أكثر دقة بتأثيرها. يمكن لهذه الظواهر الشمسية أن تحل محل الغبار الموجود بين الكواكب على مسافة تصل إلى 6 ملايين كيلومتر من الأرض.

على الرغم من استمرار المخاوف، فمن الضروري مراعاة بعض العوامل الأساسية فيما يتعلق بمهمة Aditya L1. على عكس مهمة باركر، تقع المركبة الفضائية Aditya L1 على مسافة كبيرة من الشمس، وتضع نفسها على مسافة أعلى بقليل من 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركبة الفضائية بطبقات واقية ومواد خاصة لحمايتها من الإشعاع وسحب الانبعاث الإكليلي.

بينما يواصل Aditya L1 رحلته عبر الفضاء السحيق، متجهًا نحو نقطة Lagrange، تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من الأضرار المحتملة. تظل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) متفائلة بشأن نجاح مهمتها وسط التحديات التي تفرضها العواصف الشمسية.

مصادر:

- ناسا

- إيسرو