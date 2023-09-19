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مسبار باركر الشمسي التابع لناسا ينجو من عاصفة شمسية شديدة ويجمع بيانات مهمة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 19، 2023
مسبار باركر الشمسي التابع لناسا ينجو من عاصفة شمسية شديدة ويجمع بيانات مهمة

ويشهد النشاط الشمسي ارتفاعًا، حيث لا تؤثر العواصف الشمسية المتكررة على الأرض فحسب، بل تؤثر أيضًا على البعثات الفضائية. في الآونة الأخيرة، نجح مسبار باركر الشمسي التابع لناسا في التحليق عبر سحابة القذف الكتلي الإكليلي (CME)، وهو إنجاز مهم للمركبة الفضائية. في حين أن الحادث قدم بيانات علمية قيمة، إلا أن هناك مخاوف بشأن مهمة ISRO Aditya-L1 القادمة واحتمال تعرضها لأحداث مماثلة.

وتم تصميم مسبار باركر الشمسي، الذي تم إطلاقه في عام 2018، لمراقبة الهالة الخارجية للشمس. وكان أحد أهدافها الرئيسية هو دراسة الانبعاث الإكليلي الإكليلي وتفاعلها مع الغبار الكوكبي الموجود في مدار حول الشمس. علاوة على ذلك، فإن فهم طقس الفضاء وتأثيره على الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تشكل الانبعاث الإكليلي الإكليلي، وهي انفجارات هائلة ناجمة عن هالة الشمس، تهديدات خطيرة لمختلف التقنيات على الأرض.

خلال اللقاء مع الانبعاث الإكليلي، أكد مسبار باركر الشمسي إزاحة الغبار الكوكبي، مقدمًا دليلاً على أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي يمكنه حمل جزيئات الغبار لمسافة تصل إلى 6 ملايين كيلومتر. يمثل هذا أول تأكيد لهذه النظرية ويسلط الضوء على تحديات تقييم إزاحة الغبار من مسافة بعيدة.

وستساهم البيانات التي تم الحصول عليها من مسبار باركر الشمسي في تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن مهمة Aditya-L1، التي هي في طريقها إلى نقطة Lagrange 1 لمراقبة الشمس. وستتزامن المهمة مع ذروة الدورة الشمسية، مما يعرض المركبة الفضائية لنشاط شمسي مرتفع.

على الرغم من وجود مخاوف من تأثير الانبعاث الإكليلي على Aditya-L1، هناك عاملان قد يخففان من المخاطر. أولاً، ستتمركز المركبة الفضائية على مسافة آمنة تبلغ 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، على عكس قرب مسبار باركر الشمسي من الشمس. ثانيًا، تم تعزيز Aditya-L1 بسبائك ومواد متخصصة لتحمل الإشعاع الشديد والمخاطر الفضائية الأخرى، بما في ذلك سحب الانبعاث الإكليلي.

عندما تصل مهمة Aditya-L1 إلى وجهتها وتراقب الشمس، فإن بقاءها والبيانات التي تجمعها ستعزز فهمنا للعواصف الشمسية والأنشطة الشمسية الأخرى. قد تؤدي المعلومات المجمعة إلى تعزيز قدرات التنبؤ بالطقس الفضائي.

مصادر:
– مشاركة مدونة ناسا
– مجلة الفيزياء الفلكية

By مامفو بريشيا

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